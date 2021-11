FC Emmen knokt zich naast Volendam in spannende topper

Het publiek in het Kras Stadion in Volendam zag een boeiende topper tussen de plaatselijke FC en FC Emmen, die na een 2-0 voorsprong voor de thuisploeg eindigde in 2-2. Hilterman zorgde met twee treffers, zijn zevende en achtste van het seizoen, voor een knappe revival van de Drentse club.

Door het gelijkspel is FC Emmen, in ieder geval voor één dag, geklommen naar de 2e plaats in de Keuken Kampioen Divisie. FC Volendam blijft koploper, met 31 punten uit 14 duels. Emmen gaat Excelsior en De Graafschap (dat met 2-1 verloor bij FC Den Bosch) voorbij en heeft 26 punten uit 14 wedstrijden. De Graafschap heeft ook 26 punten, maar een minder doelsaldo dan Emmen en Excelsior heeft 25 uit 13 en speelt morgen nog, bij Telstar.

Van Mieghem

FC Emmen startte sterk in het tweede treffen in Volendam binnen anderhalve week (vorige week dinsdag bereikte Emmen ten koste van de oranjehemden de 2e ronde in de KNVB beker), maar het was Volendam dat op voorsprong kwam. Een vrije bal van Daryl van Mieghem vloog schitterend in de kruising: 1-0.

Mühren

De formatie van Lukkien was aangeslagen en net op het moment dat het weer wat stabieler leek kwam de thuisclub op 2-0. Kort nadat Emmen twee noodgedwongen wissels had moeten toepassen (Burnet en Van Ooijen verlieten geblesseerd het veld voo Mitch Apau en Azzeddine Toufiqui) werd het 2-0. Deul stuurde topschutter Mühren in de diepte. Veldmate en Araujo waren de spits kwijt en dat moet je niet doen met de man die vorige week vier keer scoorde tegen Dordrecht. Via doelman Brouwer ging de bal tegen de touwen.

Hilterman

Na 33 minuten kwam Emmen plotseling op 2-1. Jasin Amin Assehnoun schoot vanaf puntje zestien en Jeredy Hilterman promoveerde het schot tot een assist en liet Volendam-doelman Lauwers kansloos.

Kort na de 2-1 kreeg Volendam een megakans op de 3-1, maar Brouwer keerde de inzet van James met wat geluk.

Hilterman opnieuw, met dank aan El Azzouzi

Lukkien was niet tevreden, liet vrijwel de gehele eerste helft spelers warmlopen en bracht bij de start van de tweede helft Oussama El Azzouzi. Bij zijn eerste balcontact was ie bijna succesvol, maar zijn kopbal uit een corner werd knap gepareerd door Lauwers. Tien minuten voor tijd (inmiddels was Joël van Kaam gekomen voor Arnaud Luzayadio en Reda Kharchouch voor Toufiqui) stond diezelfde El Azzouzi toch aan de basis van de gelijkmaker. De middenvelder werd van de sokken gelopen in het zestienmetergebied en de toegekende strafschop werd hard, via de onderkant van de lat, binnengeschoten door Hilterman.

In de absolute slotfase kon het duel nog alle kanten op, maar uiteindelijk konden beide ploegen wel leven met een punt.