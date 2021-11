Jeredy Hilterman: 'De 2-2 viel te laat om ook nog te winnen'

Volgens de nummer 9 van de Drentse club begon Emmen uitstekend, maar was het na de rake vrije bal van Van Mieghem even helemaal weg. "Gelukkig konden we voor rust nog de 2-1 maken. In de tweede helft vond ik ons veel beter en hadden we pech dat de kopbal van El Azzouzi geen goal opleverde. Nu duurde het heel lang tot de 2-2 viel."

'De penalty was bewust hard en hoog, al was wel dit iets te hoog'

Hij was dus zelf verantwoordelijk voor de aansluitingstreffer en de 2-2. "Die eerste is een typische Hilterman-goal. Ik voelde dat het schot van Assehnoun daar terecht zou komen, waarna ik hem van richting kon veranderen." De gelijkmaker kwam uit een strafschop, die hij ijskoud en snoeihard via de onderkant van de lat achter Lauwers schoot. "Of ik niet heel even twijfelde toen de bal onderweg was? Nee hoor. Ik koos heel bewust voor hard en hoog, al was deze iets hoger dan ik in gedachten had."

Speciale ketchupfles

Met twee treffers brengt Hilterman zijn seizoenstotaal dus op acht treffers. Na de goal van vorige week lijkt de ketchupfles, waar hij het regelmatig over heeft, meer en meer open te gaan. "Meestal komt er bij een ketchupfles heel veel in één keer, maar niet bij mij. Ik heb namelijk een speciale fles."