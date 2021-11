Coevorden maakt start met noodwaterberging: eerste schop in de grond

De noodwaterberging ligt tussen het Stieltjeskanaal en de woonwijk. "De aanleg is nodig", zegt projectleider Dick Schipper van waterschap Vechtstromen. "Ons klimaat verandert, waardoor we steeds vaker te maken hebben met extreme regenbuien. Om te voorkomen dat water uit het Stieltjeskanaal naar huizen en bedrijven stroomt, leggen we deze waterberging aan, zodat iedereen droge voeten houdt."

1998 eye-opener

De aanleiding voor de ontwikkeling van de noodwaterberging is in 1998 ontstaan. "In 1998 hadden we in de maand oktober extreme wateroverlast. De stad Coevorden dreigde te overstromen", vertelt Wim Stegeman van waterschap Vechtstromen. "Toen is het idee ontstaan om het water bij piekbelasting ergens te kunnen bergen, voordat het de huizen bereikt. Nu zijn we dan eindelijk zover om dit gebied geschikt te maken als berging."

Schaatsen?

Nu nog kijken de kinderen van de wijk Ossenhaar uit op land, straks ziet dat er misschien heel anders uit. Want de noodwaterberging is 60 hectare groot en er kan 430.000 kubieke meter water in; zo'n 10 meter boven NAP. De kans daarop is niet groot, de verwachting is dat gemiddeld eens in de honderd jaar zo'n extreem natte situatie voorkomt als in 1998. Dat maakt de jeugd niets uit, zij zien mogelijkheden: "Ik ga dan schaatsen", zegt Romee van zeven. "Ik wil zwemmen!", zegt Eden. Twee anderen buurtgenootjes vangen liever kikkervisjes.

Halverwege volgend jaar hoopt het waterschap klaar te zijn met de werkzaamheden.