Winkelen met mondkapje en vaker scannen: dit gaat vandaag in

Het kabinet heeft de maatregelen dinsdag bekend gemaakt. Ze hebben gevolgen voor bijvoorbeeld het winkelen, maar ook voor het sporten.

Mondkapjes onder meer in de winkel

De mondkapjes komen terug in gebouwen waar een toegangsbewijs niet verplicht is. Dat zijn er nogal wat. In winkels en bibliotheken moet het maskertje dus weer op. Dat geldt ook bij zogenoemde contactberoepen als de kapper en de fysiotherapeut, tijdens rijlessen en op andere plaatsen waar je geen afstand kunt houden.

Ook in ziekenhuizen en gemeentehuizen moet je een mondkapje dragen. In het openbaar vervoer en op vliegvelden blijft de verplichting die er al was bestaan.

Voor scholieren gaat het er maandag anders uitzien, omdat dan bij het lopen door een mbo, hbo of universiteit ook een mondkapje gedragen moet worden. Als je zit, mag het kapje weer af.

De verplichting geldt dan weer niet als je op plekken bent waar eerst je QR-code wordt gescand.

QR-codes vaker scannen

In de horeca en theaters kon je ook voor vandaag alleen binnen met een toegangsbewijs, waaruit blijkt dat je volledig bent gevaccineerd, negatief bent getest op corona, of van een besmetting bent genezen. Vanaf vandaag is het scannen van een QR-code op meer plekken verplicht.

Sporters moeten ook gescand worden bij binnensporten. Dat geldt dus in de sportschool en sporten als zaalvoetbal en zwemmen. Een bezoek aan de sportkantines kan ook alleen met een QR-scan.

Eerder wilde het kabinet ook een QR-scan invoeren voor sporters en publiek bij buitensporten. Omdat er veel protest was tegen die maatregel, ook in de Tweede Kamer, gaat die regel toch niet door. Maar hier geldt dus wel dat je niet de kantine, kleedkamer of wc mag zonder een QR-code te laten scannen.

De maatregelen die vanaf vandaag gelden vind je ook op de website van de Rijksoverheid.