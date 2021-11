Programma en afgelastingen zaterdagvoetbal

De amateurclubs in Drenthe komen vandaag weer volop in actie. Bekijk hier het volledige programma van alle Drentse clubs die vandaag in actie komen.

ACV en HZVV komen vandaag niet in actie. De wedstrijd van de Assenaren tegen Goes gaat niet door. Een coronabesmetting in de selectie en corona-gerelateerde klachten van medespelers, bij de Zeeuwen, zorgen ervoor dat het duel in de Derde Divisie niet kan doorgaan

Ook de wedstrijd van HZVV gaat vanmiddag niet door. De wedstrijd tegen Eemdijk is door de KNVB uitgesteld wegens het overlijden van een selectiespeler van Eemdijk en het overlijden van een erelid en medeoprichter van de club uit Bunschoten. Noordscheschut komt wel in de hoofdklasse B in actie. Marc van Meel gaat met zijn mannen op bezoek bij RKAV Volendam.

In de 2e klasse J neemt DZOH het thuis op tegen LTC en in de 5e klasse F staat de topper tussen NWVV en Bargeres op het programma. De wedstrijd in Nieuw Weerdinge begint om 14:00 uur.

Bekijk hier het volledige programma