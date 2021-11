Dick Lukkien: 'Ik heb me kostelijk vermaakt, maar er zat meer in'

"Laat ik voorop stellen dat ik me kostelijk heb vermaakt en ik denk dat voor iedereen geldt op de tribune. Het was een topduel met twee ploegen die wilden voetballen en hoog druk probeerden te zetten. Ik heb ook mooie goals gezien en uiteindelijk tonen wij karakter door terug te komen. Dan moet je misschien wel leven met 2-2, maar als Oussama El Azzouzi direct na rust raakt kopt denk ik dat een zege reëel was. Na rust was het namelijk wachten op doelpunten voor ons. Helaas viel de 2-2 pas laat", aldus de oefenmeester.

"Of we de twee beste ploegen in de Keuken Kampioen Divisie aan het werk hebben gezien? "Ja, dat denk ik wel. Maar daar reken ik Roda JC ook bij."

Jeroen Veldmate: 'Hij bestaat toch'

Captain Jeroen Veldmate kon zich prima vinden in de lezing van zijn trainer. "Als je het scoreverloop bekijkt moet je tevreden zijn, maar als je de hele wedstrijd bekijkt qua kansen en initiatief had er meer in gezeten."

"Wat ik van die penalty van Jeredy vond? Toen ie tegen het net ging keek ik, samen met mijn compagnon achterin, even omhoog.. Hij bestaat toch!"