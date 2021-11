Weer dode schapen in Wapse, 'dader' nog niet bekend

Opnieuw zijn er schapen doodgebeten in Wapse. In het laatste overzicht met BIJ12 drie dode schapen. Of de schapen door een wolf zijn doodgebeten is nog niet duidelijk, BIJ12 onderzoekt dat nog door DNA van de beetwonden te onderzoeken.

De afgelopen tijd zijn in dezelfde buurt meer meldingen gedaan van doodgebeten schapen. In Lheebroek werden begin deze week vijf dode schapen gemeld. In de periode daarvoor waren er dode schapen in Dwingeloo, Ruinerwold en Wapse, in totaal tien dieren.

Iets noordelijker werden in Hijken en Hoogersmilde ook vier dode schapen gemeld.

Onderzoek Wageningen Universiteit

Er is bij geen van deze voorvallen al vastgesteld of de schapen zijn aangevallen door een wolf, een vos of een hond. Het speeksel dat achterblijft bij een beet wordt gebruikt voor DNA-onderzoek. Een monster van het speeksel wordt opgestuurd naar de Wageningen Universiteit. Daar worden eens per maand de binnengekomen DNA-monsters onderzocht.