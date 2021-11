VV Noordscheschut pakt op de valreep toch een punt tegen RKAV Volendam

Desondanks blijft de ploeg van trainer Marc van Meel wel op de laatste plaats staan in de hoofdklasse B. Toch loopt Noordscheschut wel een punt in op concurrent SDC Putten, dat met 2-1 verloor van Genemuiden. Lange tijd was de wedstrijd op weg om te eindigen zonder doelpunt, maar de thuisploeg uit Volendam leek toch de volle buit binnen te halen door een doelpunt van Daan Steur in de 82ste minuut.

In de blessuretijd was het Nick Koster die in een van de weinige kansen de gelijkmaker maakte. "Ik ben erg tevreden over de discipline die wij deze wedstrijd hebben getoond tegen - in mijn ogen - de best voetballende ploeg in de hoofdklasse", aldus trainer Marc van Meel. "Dit is een fantastisch punt. Ook omdat wij kampen met veel blessures. Je kunt dit met recht een bonuspunt noemen."