Sportclubs checken coronabewijzen: 'Alles is beter dan afgelasten'

Vooral voor binnensportverenigingen, zoals handbalclubs, volleybalclubs en zwemverenigingen moet er een hoop mensen door de coronacontrole. Spelers en toeschouwers van buitensportclubs kunnen gewoon naar wedstrijden en trainingen komen, maar moeten zonder coronabewijs in de buitenlucht blijven.

Vrijwilligerstaak

Volleybalvereniging Olhaco uit Hoogeveen heeft alle vrijwilligers opgeroepen om op wedstrijddagen een dagdeel te komen helpen met het checken van alle QR-codes. Bij de voordeur van de sporthal moet iedereen langs twee controleurs. "Het was erg kort dag, maar deze zaterdag is het in ieder geval gelukt om vrijwilligers voor de controle te regelen", vertelt bestuurslid Sjoerd Knossen. "Doordeweeks wordt het lastiger, want dan trainen we in zes verschillende hallen door heel Hoogeveen. Daarvoor hebben we alle trainers gevraagd om de controle uit te voeren."

Het controleren op coronabewijzen is voor de sportclubs niet nieuw, want in de kantine gold die verplichting al langer. Behalve dat de controles nu naar de voordeur zijn verplaatst, moeten er nu meer mensen gecontroleerd worden. Knossen: "Eerder checkte je alleen de mensen die naar de kantine wilden, maar nu moet iedereen die komt kijken of spelen zijn QR-code laten zien. Dat is een behoorlijke klus, want de eerste wedstrijden beginnen hier om half één 's middags en de laatste om half zeven 's avonds."

Efficiënte polsbandjes

Bij voetbalvereniging De Weide, ook uit Hoogeveen, is dat niet anders. Vanaf de vroege ochtend lopen spelers, ouders en andere toeschouwers van verschillende verenigingen af en aan. Wie zich gaat omkleden, naar het toilet moet of iets te drinken wil halen, moet een coronapas tonen. Iedereen die alleen op of rondom het speelveld blijft, wordt niet gecontroleerd.

Om niet iedereen dubbel te hoeven controleren die van binnen naar buiten gaat, krijgt iedereen na een controle een groen polsbandje. Dat loopt gesmeerd, volgens de voorzitter van de club Tjeerd de With, en is efficiënter dan telkens controleren. "We kunnen gebruikmaken van verkeersbrigadiers, die hebben we bereid gevonden om ons te helpen bij de controles", vertelt hij. "Op de zaterdagen gaan zij de komende tijd alle toegangsbewijzen bij ons controleren."

Zonder bewijs naar binnen

Wat het checken ingewikkeld maakt, is het vele aantal uitzonderingen op de coronatoegangsbewijzen. Spelers en publiek moeten een code tonen, maar iedereen die een functie heeft bij de club is uitgezonderd. Dat betekent dat alle trainers, coaches, bestuursleden, scheidsrechters en vrijwilligers geen coronabewijs hoeven te hebben. Zij kunnen zonder vaccinatie, eerdere coronabesmetting of negatieve coronatest gewoon naar binnen.

"Eigenlijk is dat heel erg dubbel. Je mag hier zonder QR-code niet op de tribune zitten, maar wel als teller of scheidsrechter langs het veld staan", zegt Olhaco-bestuurslid Knossen. "Dat maakt het lastig controleren voor onze vrijwilligers, want je moet de mensen die binnenkomen en geen bewijs laten zien op hun woord geloven." Hij kan wel begrip opbrengen voor de uitzonderingen, omdat je daardoor vrijwilligers zonder QR-code kunt stimuleren gewoon te komen helpen.

De Weide-voorzitter De With ziet de praktische problemen van al die uitzonderingen, al valt het volgens hem in de praktijk mee. "Je krijgt wat gekke situaties van iemand die 's ochtends als toeschouwer zijn coronabewijs moet laten zien en dat 's middags als vrijwilliger niet hoeft. Maar wat ik er tot nu toe van merk is dat het voor mensen totaal geen punt is om hun telefoon te laten scannen", zegt de With.

Noodzakelijk kwaad

Discussies met sporters of toeschouwers aan de poort hebben beide Hoogeveense verenigingen vandaag nog niet gehad. De eerste reacties zijn vooral vol begrip. De With: "Ik heb wel wat gesprekken gehad met ongevaccineerde leden die de kantine niet in mochten, maar ook zij geven blijk van begrip dat we moeten controleren. Terug naar de periode dat hier niets mocht, moeten we met zijn allen proberen te voorkomen."

Knossen van Olhaco sluit zich daar bij aan: "Je moet er niet aan denken dat alles weer dicht moet. We zijn net weer gestart met zijn allen en we hopen allemaal dat we dit seizoen met elkaar kunnen afmaken. Het is nu even een noodzakelijk kwaad: alles is beter dan weer afgelasten"

