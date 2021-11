Groene vingers uit de mouwen tijdens Natuurwerkdag

Op 59 locaties in onze provincie is vanmorgen vroeg begonnen. Zo ook in Oosterhesselen waar ruim dertig inwoners bijeenkomen.

"Natuur zit niet alleen in onze Natura2000-gebieden", zegt gedeputeerde Henk Jumelet tegen de vrijwilligers. "Het is natuurlijk ook gewoon om de hoek. Dit park in Oosterhesselen is een mooi voorbeeld. Als je dan ook met elkaar een stukje verantwoordelijkheid wil dragen, dan is dat een hele mooie combinatie."

Officieel werd gisteren al gestart net de landelijke dag. Het is voor het eerst dat de natuurwerkdag over twee dagen verspreid wordt. De vrijwilligers in Diever werden gisteren verrast door een bijzondere gast. Een wolf bezocht de werkplaats.

"We hebben de wolf ook gevraagd of hij vandaag ook in Oosterhesselen langskomt, we wachten het af, maar ik denk dat hij druk is", grapt Erik de Gruijter, directeur van Landschapsbeheer Drenthe.

