Sudosa-Desto komt goed weg bij middenmoter Huizen, blijft koploper

De mannen van Sudosa-Desto hebben een nipte zege behaald in de Topdivisie-wedstrijd tegen Huizen. De ploeg van trainer Henk Gootjes kwam twee keer op achterstand, maar draaide dit uiteindelijk om naar een 2-3 zege. Daarmee blijven de Assenaren koploper. Olhaco was niet opgewassen tegen de nummer drie van de ranglijst AVV Keistad uit Amersfoort, de Hoogeveners verloren met 0-3.

Huizen is een middenmoter in de stand van de Topdivisie A, maar de ploeg gaf koploper Sudosa-Desto in eigen huis niks cadeau. Of het moet al de tweede set zijn, waarin Huizen slechts 13 punten wist te maken. Daardoor kon Sudosa-Desto de set eenvoudig naar zich toe kon trekken. Dat was ook nodig, want in de eerste set had Huizen al een voorsprong genomen door met 25-23 te winnen.

Na de gewonnen tweede set van Sudosa-Desto nam Huizen het heft weer in handen, opnieuw met miniem verschil (25-22). In de vierde set trok Sudosa-Desto de stand met een 20-25 setzege weer gelijk, en in de vijfde en beslissende set waren de Assenaren in 14-16 te sterk.

Olhaco opnieuw onderuit

Voor Olhaco was het een zware avond in eigen huis. Ondanks dat de Hoogeveners de bezoekers in de eerste set dwongen om 27 punten te maken voor de setwinst, was AVV Keistad uit Amersfoort na twee sets van 21-25 goed voor de volle buit.

Door de zege versterkt Sudosa-Desto de koppositie in de Topdivisie A. Na zeven wedstrijden hebben de groenhemden 16 punten gescoord. SV Dynamo Apeldoorn staat tweede met 15 punten, al heeft die ploeg nog wel een wedstrijd minder gespeeld. Hoogeveen blijft ook na deze puntloze zaterdagavond de hekkensluiter met vier punten.