Dames Sudosa-Desto winnen topper van Alterno

De dames van Sudosa-Desto uit Assen hebben de topper in de Topdivisie A gewonnen. In Apeldoorn tegen Alterno won de ploeg van trainer Lesley de Jonge met 1-3. Daarmee staan de Assenaren nu op de gedeelde eerste plaats met Veracles uit Groningen.

Alterno was voorafgaand aan de wedstrijd de koploper, maar had wel een wedstrijd meer gespeeld dan Sudosa. De ploeg uit Assen stond op de derde plek met 12 punten.

Eerste set: 20-25

Het was de thuisploeg die de eerste set het best begon en ook gelijk een kleine voorsprong nam. Alterno had op een gegeven zelfs een voorsprong van vier punten, maar Sudosa bracht voortijdig de stand weer gelijk. Toen de 20 punten werden aangetikt, nam de uitploeg zelfs voorsprong op Alterno. Dat had vooral te maken met de goede servicedruk van Beau de Vries. Sudosa won uiteindelijk de set met 20-25.

Tweede set: 25-23

Weer begon de thuisploeg beter aan de set, maar net als in de eerste set verdween de voorsprong als sneeuw voor de zon. Sudosa kwam langszij en leek de set te gaan winnen, maar Alterno gaf zich ditmaal niet gemakkelijk gewonnen. Via de goede services van Britt Rosler en de harde kanonskogels van Fleur Wesselink liep Alterno uit naar een 23-19 voorsprong. Onder meer door een goed block van Eline Mosselaar kwam Sudosa terug tot 23-22, maar daarna leek Alterno op tijd bij de les. De service van Ellen Jansen ging in eerste instantie nog uit, maar bij de tweede service pakte Alterno de set door middel van een goede aanval.

Derde set: 17-25

Sudosa kende halverwege de derde set een ongelofelijke sterke reeks waarmee het een 15-13 achterstand omboog tot 15-20. Dat kwam onder meer door een ongelofelijke goede service van Helga Geerts. Uiteindelijk won Sudosa de set dan ook vrij gemakkelijk met 17-25.

Vierde set: 20-25

Opnieuw lagen beide ploegen tactisch dicht bij elkaar, maar uiteindelijk gaf opnieuw de goede servereeks van Helga Geerts de doorslag. Sudosa kwam op 14-19 en gaf die comfortabele voorsprong niet meer uit handen: 20-25

'We hebben goed geschakeld'

Na afloop was trainer Lesley de Jonge een tevreden man. "We hebben de hele wedstrijd goed geschakeld tussen verschillende strategieën. Tactisch was het verschil niet groot, maar uiteindelijk pakken we de derde en de vierde set door een geweldige service van Helga. Complimenten voor haar."

Door de zege heeft Sudosa even veel punten als Veracles. "We zijn goed op weg, maar we zitten nog steeds in een proces. Uiteindelijk denk ik dat de titelstrijd gaat tussen ons, De Krekkers, Veracles en ik acht Alterno ook niet kansloos. Zij hebben vanavond weer laten zien een solide ploeg te zijn", aldus De Jonge.