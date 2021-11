ZZVV dichtbij eerste periodetitel, eerste punt Tynaarlo, Nieuw Balinge en Tiendeveen blijven op nul

In de top van het zaterdagamateurvoetbal waren er veel afgelastingen, vanwege het coronavirus. Om die reden kwam ACV niet in actie tegen Goes. Ook HZVV speelde niet, vanwege het overlijden van een selectiespeler van tegenstander Eemdijk.

Hieronder een overzicht van de meest opvallende duels in het zaterdagvoetbal.

Hoofdklasse B: Schutters naar punt, maar blijven hekkensluiter

Noordscheschut speelde wel. De zaterdaghoofdklasser pakte een punt bij rkav Volendam. Door een late treffer van Nick Koster werd het 1-1. Door dat gelijkspel staat de ploeg van trainer Marc van Meel nog wel laatste, nu met 10 punten uit 7 duels. Het gat met Berkum, NSC Nijkerk en SDC Putten is met respectievelijk 3, 3 en 2 punten nog prima te overzien.

HZVV staat 9e, met 12 punten uit 9 wedstrijden. Genemuiden en Urk delen de koppositie in de hoofdklasse B, met 24 uit 10.

2J: DZOH blijft hete adem in nek van Gorecht

In de 2e klasse J gaat het dit seizoen, zoals het nu lijkt, tussen Gorecht en DZOH. De nummer 3 van de ranglijst, LTC, ging namelijk kansloos ten onder tegen DZOH (4-1) en heeft nu al acht en zes punten achterstand op de nummers 1 en 2. Lees hier het verslag van DZOH - LTC.

De nummer 1 positie, na zeven duels, is voor Gorecht dat door de 3-1 winst bij De Weide nu 21 punten heeft.

Achilles 1894 klom naar plek 5 (met 11 punten uit 7 wedstrijden) door een 1-0 thuiszege op SC Elim. Romario Tjong-A-Sie werd matchwinner.

Middenmoter FC Meppel stelde teleur met een 0-0 gelijkspel bij hekkensluiter NEC Delfzijl.

3B: Coen Schmidt bezorgt Veenhuizen belangrijke punten

In de 3e klasse B deed de enige Drentse club, Veenhuizen, goede zaken in de onderste regionen. Coen Schmidt zorgde met twee treffers voor de 2-0 zege tegen de nummer laatst, Rottevalle. Veenhuizen heeft nu 7 punten uit 7 duels. Rottevalle, Waskemeer en Haulerwijk hebben 4 uit 7.

3D: ZZVV dichtbij eerste prijs

In de 3e klasse D is ZZVV dichtbij de eerste prijs van het seizoen. Door de zesde zege van het seizoen (3-0 tegen CSVC, door goals van Paul Bos, Nick Vredenborg en Janou van der Veen) kan de ploeg uit Zuidwolde over twee weken de periodetitel pakken.

Winst op bezoek bij FC Klazienaveen kan dan volstaan, al heeft Nieuwleusen evenveel punten. Het doelsaldo kan dus bepalend worden. Op dit moment heeft ZZVV +16 en Nieuwleusen staat op +13. Nieuwleusen speelt over twee weken tegen Lutten, dat ook nog kanshebber is voor die eerste periodetitel (Lutten heeft een punt minder dan ZZVV en Nieuwleusen).

In deze 3e klasse D was er een zege voor FC Klazienaveen (0-3 bij BSVV), speelden Vitesse'63 en Hollandscheveld met 2-2 gelijk en verloor hekkensluiter Fit Boys voor de zesde keer dit seizoen. Het werd in en tegen Ommen 4-0.

De meest spectaculaire uitslag kwam van vv Hoogeveen - Dedemsvaart. Daar werd het 3-4. Toch was de uitslag spannender dan de wedstrijd, want Dedemsvaart was sterker dan Hoogeveen en kende eigenlijk geen problemen. Pas in de slotfase kwam Hoogeveen nog terug van een 1-4 achterstand. Door de nederlaag is Hoogeveen afgehaakt in de strijd om de eerste periodetitel.

4D: Tiendeveen en Nieuw Balinge blijven op nul staan

Tiendeveen en Nieuw Balinge zijn ook na het eerste weekend van november nog steeds zonder punten in de 4e klasse D. Nieuw Balinge verloor met 0-2 van SC Angelslo, terwijl Tiendeveen kansloos was bij Onstwedder Boys: 4-0.

SCN won met 3-1 bij SV Mussel en klimt naar plek 2 in deze klasse. Één punt onder koploper HS'88, maar wel met een duel meer gespeeld.

Nieuw Balinge en Tiendeveen hebben dus nul punten uit respectievelijk 6 en 7 duels.

5D: Misstapje voor VAKO

Verrassend puntenverlies voor de koploper in de 5e klasse D. VAKO kwam tegen laagvlieger Groninger Boys niet verder dan 1-1. Tim van Huffelen scoorde voor de formatie uit Vries de gelijkmaker uit een fraaie vrije bal.

Door het gelijkspel heeft VAKO niet langer het minste aantal verliespunten. vv Westerkwartier heeft namelijk 10 punten uit 4 duels, VAKO (nog wel koploper) heeft er 11 uit 5.

Tynaarlo is in deze 5e klasse D van de hatelijke nul af. Tegen Potetos, tot gisteren ook puntloos, werd er met 1-1 gelijkgespeeld.

5F: NWVV wint topper van Bargeres in doelpuntenfestijn

De topper NWVV - Bargeres, in de 5e klasse F, werd een waar doelpuntenfestijn. De thuisclub won, met 5-4. Roy Super werd de man of the match. De spits van NWVV scoorde vier keer. Twee keer wist Bargeres op gelijke hoogte te komen (1-1 en 2-2), maar de ploeg die er het meeste recht op had won uiteindelijk.

NWVV blijft door de zege ongeslagen en heeft nu 16 punten uit 6 duels, terwijl Bargeres haar ongeslagen status verloor en nu 16 uit 7 heeft. Meeden (14 uit 7), Scheemda (12 uit 6) en SETA (11 uit 6) komen ook nog in aanmerking voor de eerste prijs van het seizoen: de 1e periodetitel. Die gaat over acht duels.

5G: Meppeler clubs kennen makkelijke dag

De twee Meppeler clubs in de 5e klasse G, MSC en Alcides kenden een prima zaterdag. MSC won met 3-0 bij SVBS'77 en Alcides versloeg Espel met 2-1. Door die zeges doen de buren volop mee om de bovenste plaatsen. De eerste vijf ploegen (Steenwijk, Nagele, Steenwijker Boys, Alcides en MSC) staan op één punt van elkaar.

VVAK, dat nog wacht op de eerste zege, beleefde een beroerde dag. Bij Nagele werd er met 8-0 verloren.