Bijzondere paddenstoel bij Sleenerzand: twee in één

"Dit is bijzonder want het zijn twee paddenstoelen in één. Het gekke gevalletje daaronder is een aardappelbovist en dit is een boleet die daarop parasiteert, de kostgangerboleet", aldus Thomas.

Kleurrijk

Een kostgangerboleet is variabel van kleur, je vindt ze van bleekgeel tot diep oranjebruin. De paddenstoel is zeer eenkennig en parasiteert alleen op de aardappelbovist. Parasieten leven samen met hun gastheer ten koste van dat organisme. Maar ze maken het niet zo bont dat de gastheer eraan onderdoor gaat.

Schaars

"Vroeger was het een zeldzame paddenstoel, maar tegenwoordig zie je het wel vaker", vertelt Thomas. De boleet is niet eetbaar. De naam is niet verrassend afgeleid van het woord kostganger, een persoon die tijdelijk bij iemand inwoont.

Lees ook: