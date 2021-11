Sterrenrestaurant De Loohoeve in Schoonloo verkocht

De Loohoeve zal in de huidige vorm tot en met 22 januari volgend jaar geopend zijn. Het echtpaar Brouwer begint daarna in het Groningse Hoogkerk een nieuw restaurant, waarvan de naam later bekend gemaakt wordt. In de bijna 100 jaar oude Theresiakerk openen zij in het eerste kwartaal van 2022 hun deuren.

Marleen en Jeroen Brouwer wilden De Loohoeve verkopen vanwege de omvang van het bedrijf. Zij willen zich concentreren op alleen het runnen van een restaurant. Bij De Loohoeve zit er ook een hotelgedeelte met 12 kamers en 7.000 vierkante meter grond.

'Onderscheidend en onorthodox'

Het afgelopen jaar is volop verbouwd in en rond de Theresiakapel. Jeroen Brouwer: "We gaan er een onderscheidend en onorthodox restaurant op hoog niveau neerzetten, waarbij onze ambities verder reiken dan in De Loohoeve. Door de kleinere schaal en met een zeer gedreven team kunnen we ons nog meer focussen op de service, de gast en de beleving voor de gast."

"Keukenchef wordt Janick Niemeijer, die sterrenrestaurants als Oud Sluis, 't Nonnetje en The Jane in België op zijn cv heeft staan", vertelt Marleen Brouwer. "Aan de voorkant staan we sterk met onze huidige sommelier Nick Nijkamp en huidige maître Helena Cyris, die heeft gewerkt bij driesterrenrestaurants De Librije en Scharzwaldstube in Duitsland."

De Loohoeve is in het trotse bezit van een Michelinster. Die prestigieuze onderscheiding verhuist niet automatisch mee naar Hoogkerk.

Marleen en Jeroen Brouwer voor de Theresiakapel (Rechten: Alieke Eising)

