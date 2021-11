Scheidsrechter SVZ-Groninger Boys weigert dienst om coronaregels

De wedstrijd tussen SVZ en Groninger Boys in de 3e klasse B is op het laatste moment afgelast nadat de scheidsrechter dienst weigerde. Zijn vrouw was zonder coronapas niet welkom in de kleedkamer van de club uit Zeijen. Dit was voor de scheidsrechter reden om niet in actie te komen.

Rieks Kooistra is leider van het eerste team van SVZ en verantwoordelijk voor het deurbeleid bij het MFA waarin de club uit Zeijen zijn kleedkamers en kantine heeft. "De scheidsrechter beschikte niet over een QR code en gaf aan dat hij het niet eens was met alle coronaregels die gelden. Aangezien KNVB functionarissen vrijstelling hebben van deze regels hebben we hem toch binnen gelaten. Zijn vrouw was echter ook niet in het bezit van een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testuitslag. Zij werd wel geweigerd door onze controleur," legt Kooistra uit.

Chantage

De scheidsrechter liet het daar niet bij zitten. "Wij hebben bij het MFA ook een achterdeur die normaal gesproken dichtzit, maar ik zag de scheidsrechter deze deur openen om alsnog zijn vrouw naar binnen te laten. Daar sprak ik hem op aan, waarna een discussie ontstond. Of wij moesten zijn vrouw binnen laten, of hij zou vertrekken. Het was pure chantage en daar hebben wij niet aan toegegeven. Daarna heeft hij besloten niet te fluiten."

Kooistra geeft aan achter zijn standvastigheid te staan. "Regels zijn regels en wij houden ons daaraan. Of we het ermee eens zijn is daarin niet van belang. In onze spelersploeg zijn ook een aantal spelers principieel niet gevaccineerd en ik respecteer die keuze, maar alle jongens hebben vanochtend wel een coronatest laten uitvoeren zodat er gewoon gespeeld kon worden. Wij hebben nog aangeboden een eigen scheidsrechter te laten fluiten, maar daar zag Groninger Boys geen heil in."

DE KNVB was nog niet beschikbaar voor een reactie. Eerst wordt uitgezocht hoe deze situatie zich heeft ontwikkeld.