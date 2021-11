Lars van der Haar brengt thuispubliek in extase met EK-titel op VAM-berg

"M'n benen wilde al niet meer in die laatste ronde", reageert Van der Haar voor de camera van RTV Drenthe. "Je probeert wel in die modder te rennen maar de krampen schieten dan al in je kuiten en de laatste keer dat steile stuk omhoog voelde ik ook bijna m'n bovenbenen in een kramp schieten.

Tweede titel

Voor Van der Haar is het zijn tweede Europese veldrittitel bij de elite-mannen. Zes jaar geleden flikte hij het ook, toen in Huijbergen.

"Ik kan het niet geloven, dit is bizar. Iedereen keek naar mij en ik moest veel gaten dichtrijden. Dat kostte veel kracht. Het was een heel zware koers, dat speelde nu in mijn kaarten. Deze titel is veel mooier dan de eerste titel van zes jaar geleden. Ik heb al een aantal jaren niet veel kunnen winnen en om dan nu een EK-titel te pakken is zo mooi", besluit Van der Haar.

Belgisch feestje?

In de openingsfase vormde zich een groep van zes Vlamingen die het tempo vooraan hoog hielden. Daarmee leek het EK in Wijster een Belgisch feestje te worden. Vanuit de achterhoede konden de Nederlander Lars van der Haar en de Fransman Joshua Dubau nog aansluiten. Van der Haar moest echter gelijk weer een gat laten vallen nadat hij onderuit ging in de modderige strook langs de wisselzone. Op de steile stukken van de voormalige vuilnisbelt kon de kleine lichte renner van Trek Lions toch weer vooraan terugkeren.

Opnieuw achtervolgen

Vooraan nam Quinten Hermans de leiding en met een paar felle pedaalslagen wist hij een gat te slaan op zijn landgenoten Toon Aerts en Michael Vanthourenhout. Regerend Europees kampioen Eli Iserbyt was de eerste die door het ijs zakte. Hij kon door een mindere dag zijn titel niet prolongeren. Van der Haar bleef kort hangen achter Iserbyt, maar zette daarna een indrukwekkende achtervolging in.

Podium

Van der Haar rolde eerst Aerts en vervolgens Vanthourenhout op. Met nog twee ronden te gaan reed hij ook een gat van acht seconden naar Hermans dicht. Die maakte op zijn beurt twee kleine foutjes en raakte gelijk op achterstand. Van der Haar reed onder luid gejuich van het Nederlandse publiek naar een voorsprong van 25 seconden en werd niet meer achterhaald. Hermans won het zilver en het brons was voor Vanthourenhout.