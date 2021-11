VKW, SVBO en Germanicus winnen in 1F, Roden verliest van koploper

VKW heeft vandaag met een zevenklapper indruk gemaakt in de 1e klasse F. Op bezoek bij Heerenveen was de ploeg van Karlo Meppelink in 0-7 te sterk. Ook SVBO wist met 2-1 te winnen van GRC Groningen en Germanicus won met 1-3 op bezoek bij Stadspark. Roden was de enige Drentse ploeg in mineur na een 2-3 nederlaag tegen de nieuwe koploper WVV.

VKW had Heerenveen na een kwartier spelen al onder de duim na twee snelle treffers van Werner Wijnholts. Vlak voor rust zette Jeroen Welles ook de 0-3 op het bord. In de tweede helft was Welles nogmaals trefzeker en met twee doelpunten van Jonas Nijland en een van Ynse Oosterhof bepaalde de Westerborkers de eindstand op 0-7.

Ook SVBO wist de wedstrijd in de eerste helft te beslissen. Na een half uur spelen maakte Ronald Gerdes de 1-0 en vlak voor rust verdubbelde Boy Haitel de score. GRC Groningen kwam in de laatste minuut van de wedstrijd nog wel enigszins terug, maar 2-1 bleef de eindstand in Barger-Compascuum.

Weg terug

Germanicus lijkt definitief de weg naar boven gevonden te hebben na de derde zege van het seizoen. Al na vijf minuten schoot Roelof van Dijk de bal achter de keeper van SC Stadspark. twintig minuten later was het Kain Hoogeveen die die de 2-0 liet noteren. Na de rust kwam de thuisploeg door een raak schot van Cedwin Tel weer terug in de wedstrijd. Niet veel later besliste Van Dijk de wedstrijd bij een eindstand van 1-3.

Van de Drentse clubs in de 1e klasse F was Roden de enige die een verlies moest slikken. In een zware pot tegen de nieuwe koploper WVV moest de ploeg van Freddy Strating nipt het hoofd buigen. Na een gemiste penalty voor de thuisploeg openende WVV de score na een kleine twintig minuten spelen. Na de rust liep WVV verder uit. Via Olivier van der Tuin en Yska Last kwam Roden weer op gelijke hoogte. WVV stond inmiddels nog maar met 10 man, maar Roden kon niet profiteren. Nadat in de slotfase ook Kevin de Vries van Roden met rood naar de kant werd gestuurd kon WVV alsnog de winst naar zich toetrekken.

Stand

Door deze zege is WVV de nieuwe koploper in de 1e klasse F. Het neemt die plaats over van GOMOS, dat vandaag niet in actie kwam. Die ploeg staat nog wel altijd derde met 12 punten en twee wedstrijden minder gespeeld. VKW klimt naar de vierde plaats met eveneens 12 punten en SVBO staat zesde met 10 punten. Germanicus is opgeklommen naar de zevende positie en gaat daarmee voorbij aan Roden. Beide ploegen staan op 9 punten, maar Germanicus heeft ook twee wedstrijden minder op de teller.