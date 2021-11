De week van Drenthe: geen ganzen in Coevorden en betaalbare starterswoningen in Vledder

Op maandag is er verbazing over het bedrag dat de gemeente Coevorden reserveert voor veiligere verkeerssituaties rond scholen. CDA-raadslid Sandra Katerberg is blij dat er verbeteringen aangekondigd zijn, maar ze vraagt zich af of dat kan met de vrijgemaakte 25.000 euro per jaar.

Corona

In december is het al twee jaar geleden dat in China het eerste coronageval werd ontdekt en sindsdien is het virus wekelijks hoofdrolspeler in het nieuws. Zo ook afgelopen week: op dinsdag houden Mark Rutte en Hugo de Jonge de zoveelste persconferentie, waarin strengere maatregelen worden aangekondigd. Een bezoekje aan de kapper of de supermarkt mag alleen nog met een mondkapje op en op veel meer locaties worden coronatoegangsbewijzen gevraagd.

Veiligelanders

Burgemeester Eric van Oosterhout heeft naast coronaperikelen nog een hoofdpijndossier op zijn bureau liggen: de overlast van veiligelanders op het station in Emmen. Een groep asielzoekers zonder kans op verblijfsvergunning zorgt stelselmatig voor problemen in het openbaar vervoer. Onder andere buschauffeurs worden aangevallen en geïntimideerd.

Van Oosterhout heeft er bij demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid op aangedrongen een directe buslijn tussen Zwolle en Ter Apel op te zetten, zodat de overlastgevers niet meer met het reguliere openbaar vervoer hoeven te reizen.

Ganzen in Coevorden

Geen ganzen vanwege de ophokplicht door de vogelgriep en publiek dat alleen welkom is met een coronatoegangsbewijs; de 59e editie van de Ganzenmarkt in Coevorden wordt een bijzondere editie. De organisatie maakte woensdag bekend op welke manier het evenement toch mogelijk is. Een dag later wordt bekend dat er zelfs een eigen coronatestlocatie komt.

Wonen in Vledder

Het is de wens die leeft in veel dorpen: betaalbare huizen voor mensen die binding hebben met het dorp. In Vledder is dat gelukt. Dankzij een bewonersinitiatief komen er negen woningen die alleen beschikbaar zijn voor starters uit de omgeving. "We krijgen al belletjes uit het hele land", zegt initiatiefnemer Selin Dural. "Maar helaas gaat dat niet. We doen het echt voor het dorp en daarvoor moet je een verbinding hebben met Vledder."

Wateropvang

In 1998 dreigde Coevorden te overstromen door de hevige regenval in oktober. Om dergelijk overstromingsgevaar in de toekomst af te wenden wordt er gewerkt aan een noodwaterberging. Tussen het Stieltjeskanaal en de wijk Ossenhaar werd vrijdagmiddag begonnen met graven. "Om te voorkomen dat water uit het Stieltjeskanaal naar huizen en bedrijven stroomt, leggen we deze waterberging aan, zodat iedereen droge voeten houdt", zegt Dick Schipper van waterschap Vechtstromen.

