Zoektocht KNSB naar ijsmeesters slaat aan: Jeroen treedt in voetsporen van zijn opa

IJsmeesters in heel Nederland zorgen voor goede natuurijsbanen, zodat áls het vriest, er ook een mooie ijslaag ligt. Het probleem is alleen dat er steeds minder ijsmeesters zijn. Daarom zoekt de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB) mensen die ijsmeester willen worden. Jeroen Steenbergen (22) uit Odoorn is gek van schaatsen en is door de KNSB gevraagd om, samen met Erik Hulzebosch, ambassadeur te worden van de wervingscampagne. In december volgt hij ook de ijsmeestercursus van de KNSB.

'Schaatsen moet veilig gebeuren'

"Als de temperatuur naar beneden gaat, begint het al te kriebelen", geeft Steenbergen toe. "Dan houd je de weerberichten in de gaten en zodra het kan, ga je het ijs op. Dat moet wel veilig gebeuren en daarom wil ik ijsmeester worden."

Steenbergen heeft de passie voor het schaatsen niet van een vreemde. Zijn opa Jans Oosting is jarenlang ijsmeester geweest bij IJsvereniging Schoonmeer bij Odoorn. Het takenpakket van de ijsmeester is meer dan alleen met een stok in het ijs prikken om te kijken hoe dik het is. "In de zomer groeit er van alles op de ijsbaan. Dat moet er weer af voordat je het laat vollopen met water", legt Oosting uit. "Als klein jochie ging Jeroen al mee met het maaien van het gras."

Verantwoordelijke taak

Dat er veel verantwoordelijkheid bij het ijsmeesterschap komt kijken, realiseert Steenbergen zich maar al te goed. "Kijk, hier op deze nette natuurijsbaan krijg je hoogstens een kletspoot als je door het ijs zakt. Het is hier niet dieper dan enkele centimeters. Maar als ijsmeester moet je ook het natuurijs op rivieren, beekjes en kanalen keuren. Daar is het risico groter."

Bij de KNSB zijn ruim 450 natuurijsverenigingen aangesloten, die van skeelerbanen, meren en open water in het bos in de winter als het vriest natuurijsbanen maken. Voordat het gaat vriezen, moet er op die plekken een team van opgeleide natuurijsmeesters en andere vrijwilligers klaarstaan om er een mooie ijsbaan van te maken, aldus de schaatsbond. Dat moet in enkele dagen gebeuren, want de perioden van aaneengesloten vorst worden steeds korter. Dat vereist meer mensen en nieuwe technieken.

400 nieuwe ijsmeesters?

Sinds de oproep van de schaatsbond zijn er al 600 aanmeldingen binnengekomen, waarvan 400 mensen in aanmerking komen voor de cursus natuurijsmeester. Volgende maand starten de cursussen die ervoor moeten zorgen dat Nederland straks goed beslagen ten ijs komt.

Een van die cursisten is dus Jeroen Steenbergen. Bij zijn ijsvereniging in Odoorn zijn er nog ijsmeesters genoeg, maar hij helpt straks graag mee. "Ik ben gewoon achter de hand beschikbaar, voor het geval het nodig is. Verder sta ik vooral het liefst zo veel mogelijk zelf op de schaatsen."