Oud-teamgenoten Paul en Jelke samen 151 jaar lid van VV Valthermond

Nora is het beste maatje van Jelke Bosch (88) uit Valthermond. Als de labrador de sloffen vanuit de gang bij de voeten van zijn baasje heeft gelegd, krijgt hij een koekje. De hond blijft voldaan achter als zijn baasje vervolgens op de fiets stapt naar het voetbalveld. Een weg die hij kan dromen.

Op 'De Meent' wacht een andere maat van Bosch. Paul Wardenburg (87) is zijn naam. Voormalig teamgenoot, vismaatje en mede-donderjager van de baas van Nora. De twee kennen elkaar door en door, want ze speelden jaren samen in het eerste van de plaatselijke voetbalvereniging: VV Valthermond.

'Een unicum'

"Volgens mij heeft niemand dit eerder gepresteerd, dus daar ben ik trots op", steekt Bosch van wal over het jubileum. Zijn maat voegt daaraan toe: "Ik vind het een geweldige prestatie."

Voorzitter van de blauw-witten, Henk Smid, geeft uitsluitsel: "Jelke en Paul zijn de allereerste leden ooit die 75 jaar lid zijn van Valthermond. Dat is voor onze vereniging een unicum!"

Jelkes inzicht en Pauls heerschappij

Zoals gezegd, de kompanen gaan een behoorlijke tijd terug. Als Wardenburg gevraagd wordt wat Bosch' kwaliteit was in het veld, weet hij het meteen: "Zijn inzicht. Jelke had een geweldig goed inzicht. Hij kon goed inschatten wat er ging gebeuren, dus zijn opstelling was altijd goed."

Als diezelfde vraag aan Bosch gesteld wordt, maar dan over ballenvanger Wardenburg, reageert de kwieke senior stellig: "Zijn heerschappij in het strafschopgebied. Hij was de baas. Hoorde je hem 'los' roepen, dan wist je het: wegwezen."

Paul Wardenburg (87) viert samen met zijn kameraad Jelke Bosch (88) een jubileum (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

'Zwieneblaos'

Vlak na de oorlog worden beide mannen lid van VV Valthermond. Bosch' eerste bal komt van een ter ziele gegane club in hetzelfde lintdorp: "Eerst voetbalden we met een zogeheten lappenbal, maar op een gegeven moment kregen we een stuk leer van Valthermondse Boys, een buitenbal. Dat bestond toen nog. Vervolgens zijn we naar de plaatselijke slager gegaan om 'zwieneblaos', een varkensblaas, op te halen. Die werd in het leer gewikkeld, pompten we op en plakten we dicht. Dat was onze eerste bal."

Dorpsclub

Ze zijn allebei helemaal verzot op hun club. "We hebben het clubgebouw helemaal vernieuwd. Zo mooi als het nu is, hebben we het zelf gemaakt", zegt Wardenburg trots. "De club is het hart van het dorp", voegt Bosch daaraan toe.

Wardenburg en Bosch zien de tijd als hun vriend. Inmiddels al bijna negentig jaar lang. En of het nou tijdens het vissen, het voetballen of een interview met Onze Club is, een beetje donderjagen hoort erbij.