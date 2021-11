Film ZAYN van Asser filmmaker zet inburgerproblemen in schijnwerpers

De film volgt het verhaal van een jonge statushouder die zijn weg zoekt in een voor hem totaal nieuwe maatschappij. Daarbij krijgt hij het gevoel dat hij wordt tegengewerkt om goed te kunnen integreren, maar uiteindelijk leert hij dat hij zelf ook stappen moet zetten om een plek te vinden in Nederland.

Meerdere kanten

Het verhaal van de film is gebaseerd op ervaringen van voormalige vluchtelingen die op eigen kracht de taal leerden, naar school gingen en uiteindelijk een baan vonden. De andere kant van de medaille is dat veel vluchtelingen uit een oorlogssituatie komen en daar trauma's aan over hebben gehouden, wat inburgering niet gemakkelijker maakt. Een actueel thema, nu de vluchtelingenproblematiek hoog op de politieke agenda staat, waar volgens de filmmaker ook de positieve zijde van verteld moet worden.

De scénes van de film zijn allemaal opgenomen in de regio waar Hellenthal is opgegroeid. Een van de locaties is supermarkt Coop in Rolde, waar het hoofdpersonage een baan als vakkenvuller heeft. "In die scénes zie je dat de hoofdpersoon een plek probeert te vinden tussen zijn collega's in de supermarkt. Als je hier in Nederland op de arbeidsmarkt komt, begin je vaak onderaan en moet je vanuit daar doorgroeien", zegt Hellenthal.

Maatschappelijke thema's

Eerdere films van de Assenaar behandelden maatschappelijke thema's als drugsverlaving en genderidentiteit. De film ANDERS, over de worsteling van de 14-jarige transgender Alex, won zowel nationaal als internationaal meerdere filmprijzen. Hellenthal: "Ik vind het belangrijk om verhalen te vertellen die achter de voordeur vandaan komen. Ook bij ZAYN is die maatschappelijke thematiek weer belangrijk."

De opnames van ZAYN zijn al bijna achter de rug. Hellenthal hoopt dat zijn film aan het einde van dit jaar of het begin van volgend jaar in première kan gaan. De filmmaker is daarnaast alweer bezig met een nieuw project. Hellenthal: "Dat wordt een film over laaggeletterdheid, dat ook in Drenthe speelt. Niet alleen regionaal maar ook landelijk kom je dat nog veel tegen en dat verhaal zou ik in de toekomst graag vertellen."

Lees ook: