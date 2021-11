Gieterveense houdt sinterklaasactie voor gezinnen met kleine beurs

Dozen vol met bordspellen, poppen, legodozen en ander speelgoed staan opgestapeld in de huiskamer van Marushka Ellenbroek. Tijdens het opruimen van haar huis kwam ze veel ongebruikt speelgoed tegen van haar kinderen. In plaats van het weg te gooien, koos ze ervoor om het te doneren aan kinderen uit gezinnen met weinig geld.

'Schrok van de armoede'

Via haar Facebookgroep 'Voor jou ook' ging ze op zoek naar gezinnen die haar speelgoed goed kunnen gebruiken en de animo bleek groot. Al na twee weken heeft de groep meer dan driehonderd leden en zijn er al vijftig cadeaupakketten aangevraagd. "Ik kan het me niet voorstellen dat een kind op school na Sinterklaas moet vertellen dat hij niets heeft gekregen, terwijl alle klasgenoten wel iets hebben gehad. Dat vind ik vreselijk", vertelt Ellenbroek.

Ze is daarom blij dat haar actie al zo succesvol is, al geeft het Ellenbroek wel een dubbel gevoel. Aan de ene kant is ze blij dat ze zo veel mensen blij kan maken, maar ze schrok wel van het aantal mensen dat haar hulp inroept. "Dat er zoveel mensen zijn die in armoede leven in dit gebied vind ik echt schokkend. De aanvragen komen ook echt overal vandaan. Ik heb ze uit Musselkanaal en Stadskanaal, maar ook uit Assen en Eelde."

's Avonds inpakken

Met zo veel aanvragen is Ellenbroek een groot deel van haar vrije tijd bezig met het inpakken van alle cadeaus en het samenstellen van de pakketten. Naast haar woonkamer staan ook de achtertuin, de schuur en twee kamers in het huis van haar schoonopa vol. "Het inpakken doe ik vooral in de avonduren, wanneer mijn kinderen op bed liggen. Die mogen natuurlijk niet zien dat ik sinterklaascadeaus inpak", lacht ze.

Om het doneren voor mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken, staat er een donatiecontainer bij de Zeeman in winkelcentrum de Kanaalpassage in Stadskanaal. Mensen kunnen daar terecht met hun oude speelgoed, maar kunnen ook cadeaus kopen en die in de container doen. Daarnaast is geld doneren ook mogelijk en kunnen mensen haar via Facebook contacteren om spullen langs te brengen.

Op 28 november gaat Ellenbroek met een busje en een Zwarte Piet langs de deuren van de kinderen die een pakket krijgen.

Kerstactie

Het werk van de Gieterveense weldoener stopt niet zodra Sinterklaas weer in Spanje is. Met de kerstdagen wil ze haar actie nog eens dunnetjes over doen. "Maar dan ook voor ouderen die wat minder te besteden hebben, want die zijn er ook erg veel. Voor hen ga ik geen speelgoed inzamelen, maar vooral wat luxe lekkere dingen die ze normaal gesproken niet kunnen kopen. Daardoor hoop ik dat ze toch een beetje een speciale kerst hebben."