Pieter Wittenberg uit Peest wordt in Griekenland verdacht van mensensmokkel

"De Griekse justitie heeft hele dikke duimen", reageert de Drent. "We hebben gewoon vrijwilligerswerk gedaan: vluchtelingen opgevangen op het strand. Mensen die koud waren, die bang waren, die het in hun broek gedaan hadden. Die een moeilijke overtocht in een rubberbootje hebben gehad. Die hebben we droge kleding gegeven en koekjes en water gegeven."

Vluchtelingenkamp Moria

Wittenberg heeft samen met zijn vrouw en zijn zus onder meer de Stichting Shower Power op Lesbos opgezet. Hij vertelt dat de vluchtelingen daarna aan de Griekse politie zijn meegegeven, waarna ze naar het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos zijn gebracht.

Hij vindt de aanklacht nergens op slaan. Hij spreekt van een "bizar Europees en Grieks spel" en van "regelrechte intimidatie van vluchtelingenorganisaties en vrijwilligers". Bewijzen voor de aanklacht zegt hij nog niet te hebben gezien.

Zitting in Griekenland

Op 18 november is de rechtszaak in Griekenland. Pieter Wittenberg (73) gaat erheen. "Ik wil erbij zijn als ze het over mij hebben. Ik wil de kans hebben om de rechters recht in de ogen te kijken." Hij wil duidelijk maken dat het niet om mensensmokkel gaat. "Het is de plicht van een mens om mensen te helpen die in nood zijn."

