Wacker en Havelte maken geen fout, Buinerveen dendert door en eindelijk zege voor Eext

De voetballers van vv Eext boekten de eerste overwinning van het seizoen in de 4e klasse C (Rechten: vv Eext)

Nog niet zo lang geleden streed vv Buinerveen steevast om de titel 'slechtste club van Drenthe', maar dit seizoen is alles anders. De blauwhemden, uitkomend in de 5e klasse F van het zondagvoetbal, zijn niet te stuiten. De ploeg van trainer Willy Kral is koploper en won tot nu toe alle wedstrijden. Dat lukte geen enkele andere Drentse club.

Hieronder een overzicht van wat ons nog meer opviel op de Drentse velden.

Hoofdklasse A: Emmen pakt knap punt bij koploper Hoogeveen

vv Emmen pakte een knap punt bij koploper vv Hoogeveen. De thuisclub was gehavend en dat was te merken. Emmen kreeg, zeker voor rust, prima kansen op de openingstreffer. Na rust veranderde dat, helemaal toen Alex Blekkink (Emmen) zijn tweede gele en dus rode kaart kreeg. Met tien tegen elf kreeg Hoogeveen voldoende kansen om te winnen, maar bleek Emmen-keeper Jehovah Mendes niet te passeren.

Door het gelijkspel loopt Hoogeveen zelfs uit als koploper. Het gat met nummer 2, Be Quick 1887 (dat verloor van RKAVV) is al 8 punten en dat na tien wedstrijden.

1F: Germanicus bezig aan opmars, zevenklapper VKW

In de 1e klasse F is Germanicus bezig aan een opmars. Na drie bekernederlagen en de eerste twee competitieduels die verloren gingen won de formatie van trainer André Mulder zondag voor de derde keer op rij. Bij Stadspark werd het 3-1 door onder meer twee goals van Roelof van Dijk en één van Kain Hoogeveen.

VKW verpulverde vv Heerenveen. In Friesland werd het 0-7 voor de club uit Westerbork. Werner Wijnholts, Jonas Nijland en Jeroen Welles scoorden allen twee keer en de overige treffer kwam van de voet van Ynse Oosterhof.

vv Roden leek op weg naar een heel knap resultaat tegen koploper WVV. Op eigen veld kwamen de withemden terug van een 2-0 achterstand. Via twee goals van Olivier van der Tuin werd het 2-2, maar vlak voor tijd ging WVV er toch nog met de winst vandoor. Beide ploegen eindigden het duel met tien man, na twee rode kaarten.

WVV en Hoogezand, met respectievelijk 15 en 13 punten uit 7 duels staan op plekken 1 en 2. Daarachter bezet GOMOS (dat vrij was dit weekend) de derde plaats, met 12 uit 5. VKW heeft 12 punten uit 6 duels en SVBO, Germanicus en Roden staan in de middenmoot.

2K: Epe blijft maar winnen, Dalen al acht punten achter

In de 3e klasse K is Epe tot nu toe ongenaakbaar. Dit weekend won de ploeg uit Gelderland voor de zevende keer op rij. Dalen is in deze klasse de beste Drentse club tot nu toe, op plek 4. De achterstand op Epe bedraag al acht punten.

Dalen won overigens met ruime cijfers van EMMS: 5-0. Marijn Verdoold (2x), Kjetil Brand, Peter Harkes en Ruud Veenstra zorgden voor de treffers.

Aaron Kiers bezorgde in deze klasse middenmoter Beilen de tweede zege van het seizoen. De 0-1 in Emmeloord bleek voldoende voor drie punten.

SV Pesse wacht nog steeds op de eerste zege van het seizoen. Twee keer werd er tot nu toe gelijkgespeeld en gisteren bezorgde LSC 1890 de Drentse club de vierde nederlaag (2-5).

2L: Annen bezorgt koploper eerste puntenverlies, Valthermond en Rolder Boys haken aan

vv Annen pakte een knap punt tegen het, tot gisteren, nog foutloze GVAV Rapiditas. De roodhemden kwamen door Jaap Jan Mulder al vroeg op 1-0, maar Daniël de Vries koorde kort na rust de gelijkmaker. Bij die 1-1 zou het blijven.

Valthermond, WKE'16 en Rolder Boys profiteerden van de halve misstap van GVAV Rapiditas. Valthermond won met 4-2 van FC Lewenborg, Rolder Boys had geen kind aan Stadskanaal (0-5) en WKE'16 versloeg op eigen veld Nieuw Buinen, dat nog steeds wacht op de eerste zege.

Voor Rolder Boys scoorde Perr Kirchhof drie keer, terwijl Lorenzo Hendriks met twee treffers verantwoordelijk was voor de 2-0 zege van WKE'16.

GVAV Rapiditas blijft koploper, nu met 16 uit 6. ASVB heeft 14 uit 6, net als Valthermond. WKE'16 staat 4e met 13 uit 6 en dan volgt Rolder Boys met 11 uit 6.

3B: LEO houdt lang stand tegen koploper, SVZ komt door boze scheids niet in actie

De wedstrijd in Zeijen tussen SVZ en Groninger Boys in de 3e klasse B is op het laatste moment afgelast nadat de scheidsrechter dienst weigerde. Zijn vrouw was zonder coronapas niet welkom in zijn kleedkamer. Dit was voor de arbiter reden om niet in actie te komen. Lees hier meer over het bijzondere voorval in Zeijen.

In deze klasse is Forward koploper, ook na dit weekend omdat er werd gewonnen van LEO. Lang hield de Drentse club stand, maar vijf minuten voor tijd scoorde Tobias Buis de enige treffer van de middag: 1-0.

Actief maakte een misstap tegen Siddeburen (1-1) en is daardoor gezakt naar plek 3 met 13 punten uit 6 duels. Forward staat op 15 uit 6, terwijl Muntendam op plek 2 staat met 14 uit 7. SVZ doet ook nog volop mee met 12 punten uit 5 duels.

3C: Aspiraties vv Gieten kunnen in ijskast, HOC doet lekker mee

In de 3e klasse C doet HOC het uitstekend. Zondagmiddag won het elftal van Bas Nibbelke met 6-3 van Westerwolde. Frank Fokke was de grote man met drie treffers. Door de zege staat HOC 2e, met 15 punten uit zes duels. Koploper in deze klasse is Musselkanaal, dat met 0-2 won van SC Erica, met 16 uit 6.

vv Gieten begon met hoge verwachtingen aan het seizoen, maar na vijf wedstrijden is het aantal verliespunten al opgelopen tot 9. De ploeg van trainer Rolf Veneboer ging met 3-1 onderuit bij sv Twedo. Voor de thuisclub scoorde Iwan Immink twee keer.

Het kelderduel tussen CEC en Weerdinge werd door de gasten gewonnen. Tien minuten voor tijd kroonde Koop Rademaker zich tot matchwinner.

3D: Dwingeloo doet goede zaken

Koploper HODO kwam dit weekend niet in actie en dus konden de achtervolgers het gat naar de formatie uit Hollandscheveld verkleinen. Dat lukte Dwingeloo, door op eigen veld met 4-2 te winnen van Raptim. Sander Nijstad was de grote man bij de thuisclub. Hij scoorde drie keer. Door de zege is het gat naar HODO nog maar drie punten. HODO staat op 13 uit 6, Dwingeloo (op plek 4) op 10 uit 6. Daarboven staan Oldeholtpade en Steenwijkerwold met elf punten uit respectievelijk 6 en 7 wedstrijden.

4A: Wacker en Havelte gaan strijden om de 1e periodetitel

Wacker en Havelte maakten in speelronde 7 geen fout. De nummers 1 en 2 in de 4e klasse A wonnen van respectievelijk VWC (5-0) en Ruinerwold (0-2). Door de zeges hebben beide ploegen 19 punten uit 7 duels. Over twee weken valt de beslissing in de strijd om de eerste periodetitel. Wacker en Havelte lijken uit te gaan maken welke club er aan de haal gaat met die prijs, al heeft ook FC Kraggenburg nog kans (zes punten minder, maar ook één duel minder gespeeld).

Over twee weken valt de beslissing: Wacker speelt uit bij Makkinga en Havelte gaat op bezoek bij VWC.

4C: Eerste zege vv Eext, uitgerekend bij het puntloze Bareveld

Het was mager, maar de punten zijn er. Eext won met 2-1 bij Bareveld en heeft de eerste zege van het seizoen binnen. Voor de gasten zorgde Berni Nijhof voor beide doelpunten. Door de zege gaat Eext naar 4 punten en blijft Bareveld puntloos (beide na zes duels). Koploper in deze klasse is PJC met 18 uit 7.

4D: Schoonebeek verslikt zich in hekkensluiter VIOS, concurrentie profiteert gretig

VIOS Oosterhesselen boekte een knap resultaat door op eigen veld knap met 1-1 gelijk te spelen tegen koploper Schoonebeek. Guus Kok zette de thuisclub vroeg op voorsprong en kort na rust bracht Niek Huser beide ploegen weer op gelijke hoogte. Na de gelijkmaker ging Schoonebeek vol voor de winst, maar werd het op de counter nog een paar keer bijna geklopt.

De naaste belagers van Schoonebeek profiteerden dankbaar van het puntenverlies. Sleen, EHS'85 en Titan wonnen hun duel. Die laatste club heeft tot nu toe de minste verliespunten van alle clubs in de 4e klasse D, namelijk 3. Titan staat 5e, met 9 uit 4. Schoonebeek heeft 14 uit 6.

5A: Hoogersmilde profiteert van puntenverlies koploper

Hoogersmilde is in de 5e klasse A twee punten dichterbij koploper IJhorst gekropen. Zelf won de ploeg van trainer Jan Hollander met 4-1 bij Scheerwolde, door treffers van Joost Boerma (2), Marko Bultstra en Robin Hatzmann terwl IJhorst op eigen veld niet verder kwam dan 1-1 tegen Stanfries.

Ondanks dat resultaat blijft IJhorst wel koploper, met 16 punten uit 6 duels. Giethoorn volgt met 13 uit 6 en dan volgen Hoogersmilde en Kuinre met 12 uit 5.

5C: Yde de Punten!

In de 5e klasse C deed Yde de Punt wat het doen moest tegen de nummer laatst, Oldambster Boys. Op eigen veld werd het 7-0. Met 15 punten uit 7 duels staat Yde de Punt op plek 2, achter Veelerveen dat de volle mep heeft uit de eerste zes duels: 18 punten.

5D: Buinerveen bovenaan en enige Drentse club nog zonder schade

Met zijn elfde en twaalfde treffer van het seizoen had David Karabed een belangrijk aandeel in de vijfde zege op rij van vv Buinerveen. De blauwhemden wonnen met 3-0 bij Witteveense Boys. Karabed was na rust verantwoordelijk voor de tweede en derde treffer, nadat Bert Timmermans in de eerste helft de score had geopend.

Buinerveen is met 15 punten uit 5 duels niet alleen koploper in de 5e klasse D, de ploeg van trainer Willy Kral is ook de enige Drentse club die nog geen punten verspeelde.

Achtervolger HHCombi liet dure punten liggen door tegen laagvlieger Weiteveense Boys met 3-3 gelijk te spelen. Nummer 3, SVBC, maakte geen misstap. Thuis tegen De Treffer'16 werd het 5-0.

Buinerveen heeft dus 15 uit 5. Dan volgt HHCombi, met 14 uit 6 en SVBC heeft 13 uit 6.