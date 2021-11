Bouwplannen Acmesa-terrein in Assen worden gewijzigd: ruimte voor sociale huurwoningen

Oorspronkelijk was het plan dat er op die locatie, vlakbij het centrum van Assen, tachtig koopwoningen en een woontoren zouden komen. "Een mooi plan", vindt de wethouder. De gemeente heeft erover nagedacht en kwam met de suggestie om ruimte te maken voor sociale huurwoningen. "Het is moeilijk om in Assen goede locaties hiervoor te vinden. We hebben gewoon weinig grond."

Dus is er gesproken met woningcorporatie Actium en Bemog Projectontwikkeling, de ontwikkelaar voor het gebied. Daaruit is naar voren gekomen dat er ruim zeventig sociale huurwoningen komen. Het plan is om twee woontorens te bouwen, waarvan de hoogste 45 moet worden.

Voor het plan legt de gemeente Assen vier ton neer, anders is het voor Actium en Bemog niet haalbaar. Als de gemeenteraad het goedkeurt. Op 18 november behandelt de gemeenteraad het plan. Wethouder Dekker hoopt dat de gemeenteraad ermee instemt.

'Hele mooie plek'

Het mooie aan het nieuwe plan vindt ze namelijk dat er zo meerdere doelgroepen in een woonwijk komen. "Het eerdere plan was bedoeld voor mensen met een goede portemonnee. Wij vinden het belangrijk dat ook mensen met een laag inkomen in het centrum kunnen worden. En dit is een hele mooie plek, dichtbij het station."

En het gebied wordt nog mooier, schetst Dekker. "Het wordt een echt mooie groene omgeving. We gaan er geen kleine boompjes neerzetten, maar echt grote bomen. En een kinderspeelvoorziening. Kortom, een wijk waar iedereen zou willen wonen."

Melkfabriek

Tot 2005 zat er de Asser Coöperatieve Melkinrichting en Stoomzuivelfabriek, afgekort Acmesa. Nu is het braakliggend. "Het is nog een tijd gebruikt als opslag voor de bouw van de FlorijnAs. Heel erg mooi dat er gebouwd gaat worden." Als de gemeenteraad instemt met het plan, is de verwachting dat de bouw halverwege volgend jaar kan beginnen.

