In Drenthe vooral winkels omgeturnd tot woningen

In Drenthe zijn vorig jaar vooral winkels omgebouwd tot woningen. Van de 230 Drentse panden die zijn omgebouwd, waren er 100 eerst een winkel. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). In 2019 was het aantal winkels dat tot een woning werd omgebouwd nog 25.

Het aantal kantoorpanden in Drenthe dat een woonfunctie kreeg daalde van 135 naar 30. In de gemeente Assen zijn de meeste panden getransformeerd tot woning (75). In zes Drentse gemeenten zijn ongeveer 5 getransformeerde woningen te vinden.

Het aantal getransformeerde panden per gemeente (Bron: CBS/Localfocus)

Gemeente Aantal woningen (afgerond) Assen 75 Coevorden 5 Emmen 50 Hoogeveen 45 Meppel 10 Aa en Hunze 5 Borger-Odoorn 5 De Wolden 5 Noordenveld 10 Westerveld 5 Tynaarlo 5 Midden-Drenthe 10

Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat er ten opzichte van 2019 minder kleine getransformeerde woningen zijn dan middelgrote. In de woningcategorie van 15 tot en met 50 vierkante meter is het aantal gedaald van 145 naar 85. In de categorie 75 tot 100 vierkante meter is het aantal gestegen van 10 naar 35 en in de categorie 100 tot 250 vierkante meter van 25 naar 45.

In de gemeente Westerveld is een kwart van de nieuwe woningen een getransformeerde woning. Om hoeveel dat precies gaat wordt niet duidelijk uit de cijfers. Bekijk hieronder op de kaart welk percentage nieuwe woningen een getransformeerde woning is.

Lees ook: