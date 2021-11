FC Emmen Podcast #15: 'Weg met die muur!'

FC Emmen kwam knap terug van een 2-0 achterstand, maar zat er meer in of was het gelijkspel uiteindelijk wel verdiend?

Volendam kwam uit een vrije bal van Van Mieghem op voorsprong. Dat was volgens de één een prachtige treffer en volgens de ander een fout van Emmen-doelman Michael Brouwer. Maar waarom stond er eigenlijk een muur? De bal lag op grote afstand. "Stel je had geen muur opgesteld. Dan was Van Mieghem ongetwijfeld heel teleurgesteld en had hij nooit zo gescoord. Kortom, bij vrije ballen van grote afstand: Geen muur meer!", aldus de podcastleden.

Dick Heuvelman (sportgeweten)

Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)

René Posthuma

