Kalfje bij Geeuwenbrug doodgebeten: 'Het was een mooi kalf'

In Geeuwenbrug is vannacht een kalfje doodgebeten. "Het was een mooi kalf toen het net was geboren", reageert Karin Hatzmann, van melkveehoudersbedrijf Hatzmann. Het kalf is in september geboren.

Jammer en triest, omschrijft ze het verlies van het kalf. "Ze stond nog zo mooi bij de moeder. De moeder is helemaal gestrest. Dat merk je aan alles. Arm kind."

Het kan de eerste keer zijn dat een kalf in Drenthe wordt doodgebeten door een wolf. Bij BIJ12, de organisatie die namens provincies de beleidsuitvoering over de wolf verzorgt, zijn drie meldingen binnengekomen van een doodgebeten kalf. De laatste melding van een doodgebeten kalf in Drenthe was in Westervelde, in oktober. Hiervan is nog niet vastgesteld of dit daadwerkelijk door een wolf komt.

Hard staan loeien

"Tussen 01.00 en 02.00 uur hebben onze koeien ontzettend hard staan loeien", vertelt Karin Hatzmann. Samen met haar man keken ze naar buiten of ze konden zien wat er aan de hand was. Niets te zien. Totdat haar man vanochtend het weiland bij het Drents-Friese Wold inging. Daar trof hij het kalfje aan. Open gevreten. Zo goed als door midden gevreten.

Uit de twee andere meldingen van doodgebeten kalfjes van BIJ12, allebei van vorig jaar, is gebleken dat het om een vos ging. Deze meldingen kwamen uit Kerkenveld en Langelo.

Hatzmann is zeker dat het een wolf is geweest. En dat die wolf in het bos rondloopt. "Je hoort heel veel meldingen uit de regio."

Nieuwe meldingen

Zondag zijn er wederom drie dode schapen in Wapse gemeld bij BIJ12. Vrijdag werden er ook al drie dode schapen in Wapse gemeld. En de afgelopen tijd kwamen er ook al meldingen van dode schapen uit Dwingeloo, Lheebroek, Meppel en Ruinerwold. Hiervan is nog niet vastgesteld of het door een wolf komt.

Aanvallen door wolf

Wel is vastgesteld uit DNA-onderzoek dat een wolf in in september in Klazienaveen drie schapen en in Oude Willem twee schapen heeft doodgebeten.

Hatzmann moet niets van een wolf hebben. "Onze inkomsten vallen hierdoor weg. Wij leven van onze beesten. Nederland is veel te klein voor een wolf." Alle koeien en kalven - "we hadden zes kalfjes" - heeft de familie naar binnen gehaald. "Zonde. We zijn veehouders. Wij willen onze beesten buiten laten lopen. Het is ook nog hartstikke mooi weer daarvoor. Maar we hebben al ons vee op stal gezet."

Karin Hatzmann heeft op Facebook foto's gedeeld van het dode kalf. De foto's kunnen als schokkend worden ervaren.

