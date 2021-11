14 militairen van Asser brigade geschorst na mogelijk drugsgebruik op Curaçao

Overigens is een van de militairen op Curaçao gebleven. Hij verblijft bij familie. Dat laat een woordvoerder van Defensie vandaag weten.

Het balletje komt aan het rollen als een 33-jarige drugsdealer op Curaçao wordt aangehouden. Hij wordt er van verdacht harddrugs te verhandelen op het Caribische eiland. In zijn telefoon stonden de telefoonnummers van veertien militairen van de Asser brigade. Na het onderzoek naar de drugsdealer heeft de marechaussee de groep militairen aangehouden. Het zou in dit geval gaan om cocaïne.

Elke vier maanden verblijft een groep van ruim honderd militairen in de West, zoals de missie naar Curaçao wordt genoemd. De Asser militairen waren gelegerd op marinebasis Parera in Willemstad. Inmiddels is de vorige groep waarin de verdachte militairen zaten afgelost door een nieuwe groep. Om drugsgebruik te voorkomen heeft Defensie maatregelen genomen. "We geven nog meer voorlichting dat drugsgebruik niet mag en wat de consequenties daarvan zijn", zegt een woordvoerder. "Ook zijn de onverwachte drugscontroles opgevoerd."

De marechaussee gaf deze foto vrij van de aanhoudingen:

Beeld van de aanhouding van de militairen (Rechten: Koninklijke Marechaussee)

Drugs niet toegestaan

Defensie heeft een 'zero-tolerance' beleid als het goed om harddrugs. Militairen beschikken over zware wapens en zijn opgeleid om in missies en andere zware omstandigheden te opereren. Zij krijgen soms te maken met levensbedreigende situaties. Dat gaat volgens Defensie niet samen met het bezit en gebruik van drugs. Doorgaans leidt drugsgebruik, ook in vrije tijd, tot ontslag.

De marechaussee doet namens justitie onderzoek naar de veertien militairen. Tot die tijd zijn zij geschorst en zitten ze thuis. Het kan overigens nog wel even duren voordat het onderzoek is afgerond. De mannen zelf worden gehoord en naar aanleiding van een strafrechtelijke uitspraak wordt bepaald of de groep ontslagen wordt of weer aan het werk mag.

Twee keer zeven

Volgens de NOS zijn de eerste zeven militairen al op 26 oktober aangehouden. In de slaapkamers van de mannen op de legerbasis zijn daarna sporen van cocaïne aangetroffen, zei een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee eerder. Deze mannen zijn tussen de 22 en 40 jaar oud.

Dit schrijft de marechaussee op Twitter:

Drie dagen later werden er opnieuw 7 mannen aangehouden. Over de rang en de leeftijd van deze aangehouden verdachten kon een woordvoerder van de marechaussee geen mededelingen doen.

De marechaussee zegt dat het onderzoek wordt voortgezet door het team militaire politiezorg van de Koninklijke Marechaussee, onder leiding van het Openbaar Ministerie op Curaçao.

