Hoogst aantal besmettingen in Drenthe sinds januari

In Drenthe zijn er afgelopen etmaal 260 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het hoogste aantal sinds 3 januari dit jaar. Ook werd iemand uit Midden-Drenthe opgenomen in het ziekenhuis en overleed iemand uit Meppel als gevolg van corona.

De meeste besmettingen werden, net als de afgelopen dagen, weer in Emmen geregistreerd (65), gevolgd door De Wolden (35) en Hoogeveen (31). Gisteren kwamen er 243 nieuwe registraties bij.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 08-11-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1794 (+8) 8 21 Assen 4996 (+29) 74 15 Borger-Odoorn 2010 (+10) 35 16 Coevorden 3746 (+14) 62 32 Emmen 11490 (+65) 196 85 Hoogeveen 5996 (+31) 85 42 Meppel 2988 (+17) 35 32 (+1) Midden-Drenthe 2558 (+19) 41 (+1) 32 Noordenveld 2269 (+11) 35 26 Tynaarlo 2148 (+4) 26 25 Westerveld 1325 (+17) 19 22 De Wolden 2589 (+35) 39 26 Onbekend 97 0 0

Landelijke cijfers

Landelijk zijn er bij het RIVM tot 10.00 uur 11.848 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn 468 meer dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests ook. In de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 10.458 positieve tests per dag geregistreerd, 41 procent meer dan de zeven dagen daarvoor. In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Er liggen nu 1573 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1490), van wie 326 op de intensive care (gisteren: 305), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Bij het RIVM werden 22 overleden covid-patiënten gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 23 doden per dag, tegen 15 doden per dag een week eerder. In het weekend worden minder sterfgevallen doorgegeven aan het RIVM. Daardoor zijn op zondag en maandag deze cijfers in de regel lager dan in de rest van de week.

Flink meer prikken

Ook steeg het aantal mensen dat zich heeft laten vaccineren met het coronavaccin. In de afgelopen week zijn door de GGD's landelijk 125.154 vaccinaties uitgedeeld, waarvan 60.366 via 'prikken zonder afspraak', zegt de GGD-koepel. Dat komt neer op gemiddeld zo'n 8500 vrije inloopprikken per dag. De cijfers zijn een stuk hoger dan in oktober. Toen werden er gemiddeld zo'n 5000 tot 6000 prikken zonder afspraak per dag gezet.

