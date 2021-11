'Idiote soort' komt voor in het Sleenerzand

Drenthe is beroemd vanwege de vele mooie vennetjes. In de buurt van het kantoor van Staatsbosbeheer in Schoonoord ligt een bijzonder exemplaar.

"Je zou het niet zeggen maar er komen allerlei gekke dingen in voor", weet boswachter Evert Thomas. "Waterlelies bijvoorbeeld. Mensen houden van waterlelies en gooien dus overal lelies in het water."

Exoot

Een andere bijzondere soort die zijn weg naar het ven heeft gevonden is de schildpad. "Een idiote soort in dit ven", aldus Thomas. "Het is wel grappig maar hij hoort hier niet thuis."

Toch komen er ook planten en dieren voor die hier wel passen. "Een bijzondere is het groot blaasjeskruid. Dat is een vleesetende plant met vangzakjes - een soort blaasjes met een vacuüm mogelijkheid en een klepje. Als het klepje opengaat, zuigt de plant een insect naar binnen. Het diertje verteert in het blaasje en voedt zo de plant."

Gevaarlijk

Met 'gevaar voor eigen leven' waagt Thomas zich in het veenmos om een spectaculair plantje te laten zien. "Dit zijn de bessen van de slangenwortel, een plant die hier groeit en eigenlijk best wel zeldzaam is. De bessen zijn enorm giftig. Er zijn wel dieren die het vruchtvlees van die bessen opeten maar de zaadjes laten ze links liggen." De plant heeft wat weg van een ringslang met een bos wortels aan elk lid. "Vergeet niet de plant in de lente op te zoeken, dan bloeit het heel mooi met een prachtig wit schutblad."

