Vrouw van Pieter Wittenberg: 'Zoveel reacties hadden we niet verwacht'

Ze schrijft: 'In 1995 trouwde ik met Pieter. Een man met een groot hart. Niet alleen voor mij en onze twee kinderen. Zijn hart is zo groot dat daar de hele wereld in past. Het klopt voor alle mensen die onrecht aangedaan wordt. Sinds 2016 werkt hij veel op Lesbos om 'vluchtelingen' te helpen.'

Die hulp komt Wittenberg nu duur te staan. Er hangt hem een gevangenisstraf boven het hoofd van tien tot vijfentwintig jaar voor hulp aan vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos. De Griekse justitie verdenkt Wittenberg en 21 anderen van van mensensmokkel, spionage, witwassen, lid zijn van een criminele organisatie en contact met smokkelaars om vluchtelingen het land binnen te smokkelen.

De tijd nemen

Sindsdien staan de telefoons roodgloeiend. Na overleg met hun advocaat lassen Liesbeth Bloemendal en Pieter Wittenberg daarom een mediastilte in. "We hadden zoveel reacties vanuit de media niet zo snel verwacht", zegt Bloemendal telefonisch. "Wij gaan nu eerst in overleg met onze Griekse advocaat, om dit verhaal op een later moment goed te kunnen vertellen. Want het is niet alleen ons verhaal; het gaat ook om 21 anderen die dezelfde straf boven het hoofd hangt. Het is een spel dat gespeeld wordt. Het is een Europees belang geworden en daarom hechten wij er waarde aan dat dát verhaal duidelijk wordt. Het is complex en daarom nemen we daar de tijd voor."

In 2016 en 2017 was Wittenberg schipper op een reddingsboot van de Griekse non-profit hulporganisatie ERCI (Early Response Centre International). Hij heeft ook op het strand wachtgelopen om vluchtelingen op te vangen die op wankele bootjes over de Egeïsche Zee op Lesbos aankwamen.

Buitenlandse Zaken

Pieter Wittenberg wordt, naast een Griekse advocaat, ook ondersteund door Nederlandse advocaten. Ook is er contact geweest met Buitenlandse Zaken. "Maar zij hebben nog niets gedaan", zegt Bloemendal.

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken laat in een reactie weten dat zij niet bekend zijn met deze zaak en dat ze niet om hulp zijn verzocht.

Voorbereiden op strafzaak

Tien november vertrekt Wittenberg naar Lesbos om zich met zijn Griekse advocaat voor te bereiden op de rechtszaak. Die dient 18 november voor de strafrechter in Mytilini, de hoofdstad van Lesbos.

Ook 21 andere hulpverleners moeten dan verschijnen. Zij worden, net als Wittenberg, verdacht van mensensmokkel, spionage, witwassen, lid zijn van een criminele organisatie en contact met smokkelaars om vluchtelingen het land binnen te smokkelen.

Amnesty International

Hulpverleningsorganisatie Amnesty International onderzocht verschillende rechtszaken tegen hulpverleners tussen 2017 en 2019 in verschillende landen, waaronder Griekenland. In een rapport dat in maart 2020 uitkwam, concludeert Amnesty dat hulpverleners in Europa steeds vaker vervolgd worden vanwege hun hulp aan vluchtelingen, asielzoekers en migranten.

Amnesty roept de Europese Unie en haar lidstaten op om een einde te maken aan het vervolgen en lastigvallen van mensen die vluchtelingen en migranten helpen. "Maar dat is moeilijk gebleken", zegt Yara Boff Tonella van Amnesty. "Zo'n rechtszaak is ingewikkeld omdat het om nationaal beleid gaat, in dit geval het beleid van Griekenland. Zij willen dat er een afschrikwekkende werking van deze strafeis uitgaat, dat is wel duidelijk."

Hoop op goede afloop

Op de site van de hulpverleningsorganisatie waarvoor Wittenberg werkzaam was, staat het volgende te lezen:

'Pieter is overtuigd van zijn onschuld, het redden en helpen van mensen mag immers geen misdaad zijn. Wij rekenen op een goede afloop. Toch is het spannend omdat de Griekse politieke belangen bij deze rechtszaak helder zijn en daarmee het objectief functioneren van het rechtssysteem in de praktijk onzeker wordt. Denk alleen al aan de pushbacks door de Griekse kustwacht, die per definitie in strijd zijn met de internationale mensenrechten.'

