Geen woningen in voormalige 'zusterflat' Meppel

De zusterflat staat naast het ziekenhuis in Meppel en werd in 1974 gebouwd voor de interne opleiding voor ziekenverzorgers. Al meerdere jaren staat het leeg. Vanwege de huidige crisis op de woningmarkt zorgde dat voor vragen vanuit de gemeenteraad.

"Ik begrijp het idee en hoor het in de samenleving ook", zegt burgemeester Richard Korteland in zijn antwoord. "Mensen zien een leegstaande flat en een grote vraag naar woningen en maken de optelsom. Maar wij zien dat niet als een realistische optie."

Heel veel asbest

De flat is in te slechte staat om bewoond te worden, zegt de burgemeester. "De mogelijkheid is er niet. De flat is onbewoonbaar verklaard, de nutsvoorzieningen zijn afgesloten en het gebouw is gestript. Het enige dat resteert is beton en heel veel asbest", aldus Korteland.

Wethouder Robin van Ulzen, verantwoordelijk voor wonen, zegt wel actief te zijn met andere creatieve oplossingen voor de woningmarkt. "Wij zijn in Noordpoort bezig met tiny houses. We hebben studenten gehuisvest op een industrieterrein en zijn bezig met flexwonen. Die oplossingen proberen we zoveel mogelijk te stimuleren. Gewone woningen zijn van harte welkom, maar slimme woonvormen ook."

