Baasjes met hun hond in Gieten voor NK Jachthonden

Het felbegeerde AA-diploma staat vandaag op het spel. Het is het hoogst haalbare diploma dat een jachthond kan verdienen in Nederland. Op het NK moeten de jachthonden drie proeven doen. Bij elke oefening moeten er drie stukken wild worden geapporteerd. De honden die alle negen stukken in de goede volgorde apporteren, maken kans op het diploma.

Vlees in volgorde

"Voor elke proef heeft een hond precies een kwartier de tijd. Binnen die tijd moeten alle stukken wild worden geapporteerd", vertelt Lennart van Rees, mediamanager van het NK Jachthonden, de Nimrod. "De honden moeten altijd eerst het aangeschoten stuk wild terugbrengen. Dat is het stuk wild dat in het echt nog zou leven en dus snel uit zijn lijden moet worden verlost." Echter wordt er vandaag alleen gewerkt met wild dat vorig jaar al is geschoten.

Wanneer het aangeschoten wild is binnengehaald, moeten de overige twee stukken worden geapporteerd. "De jager zet de hond naast zich neer met zijn neus de kant op waar hij of zij moet zoeken", legt Van Rees uit. "Met commando's wordt de hond dan naar de plek geleid waar het stuk wild zou moeten liggen."

Voor de deelnemers is dit een toernooi waar heel lang naar toe is geleefd. Sommigen trainen wel drie tot vier keer in de week. Het hele jaar door doen de jachthonden oefeningen waarbij ze punten kunnen verdienen voor de kwalificatie. Hier worden dan de beste achttien honden uit geselecteerd. "Het is de absolute top van Nederland, alleen hier aan meedoen staat al goed op het cv van de honden", zegt Van Rees met een knipoog.

Hond Pepper

Eleen Born is één van de deelnemers. "Het is echt geweldig om hier te staan. We hebben er heel lang naartoe geleefd en vandaag staan we hier", vertelt Born breed lachend. De eerste oefening is net achter de rug en haar hond Pepper heeft alle drie de apporten gehaald. "Wedstrijdspanning is er wel, maar het valt mee verder. We hebben hard getraind en vandaag moet het gebeuren."

Bij de oefening op de heide staat Johan Folmer tevreden toe te kijken. Folmer is voorzitter van de Commissie Jachthondenproeven, dat maakt hem medeverantwoordelijk voor de oefening vandaag. "Ik ben er van overtuigd dat de oefeningen op niveau zijn, maar daar weten we aan het einde van de dag natuurlijk pas meer over", legt hij uit. Van Rees voegt daaraan toe: "Als twee honden het halen dan betekent het dat de oefeningen goed waren. Haalbaar, maar moeilijk."

Drenthe heeft goede grond

Folmer is zeer te spreken over de verschillende soorten terreinen in Drenthe. "We hebben een proef in het water op een strandje, hier staan we op het heideveld en hiernaast vindt een oefening plaats op de akker. Dat is erg fijn aan Drenthe."

Rond 16.00 zijn alle proeven afgelopen. Maar liefst elf combinaties, voorjager en jachthond, hebben alle proeven gehaald. "Het niveau van de honden was erg hoog dit jaar. Ook waren de oefeningen blijkbaar goed te doen en speelde de vermoeidheid bij de honden een veel minder grote rol dan we hadden verwacht", vertelt Van Rees. Van de elf combinaties deed de labrador retriever Cate van Jos Pieters, alle oefeningen het beste.