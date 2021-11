Boeren: 'Controleer doodgebeten dieren sneller'

Onrust onder veehouders in Zuidwest- en Midden-Drenthe. In de afgelopen weken zijn er op verschillende plekken tal van schapen doodgebeten en dit weekend zelfs een kalf. Boeren zijn de bureaucratie rondom de onderzoeken naar de dode dieren zat, zegt voorzitter Dirk Bruins van LTO Noord. "Het kost veel tijd om een melding te doen, daarna duurt het twee tot drie dagen voordat het dode dier wordt onderzocht en daarna duurt het lang voordat duidelijk is wie de dader is."

"Bij het doodgebeten kalf in Geeuwenbrug duurde het een aantal dagen voordat het onderzocht werd", zegt Bruins. "Zo'n doodgebeten kalf, dat ziet er al akelig uit. Het is vreselijk dat zo'n dier op deze manier is doodgegaan. En dan moet je het ook nog een aantal dagen bij huis laten liggen met alle gevolgen van dien."

Dodelijke aanvallen

De afgelopen weken zijn er in Zuidwest- en Midden-Drenthe op verschillende plekken dieren doodgebeten. Drie weken geleden werden er twee schapen doodgebeten bij Diever en meerdere andere schapen hadden bijtwonden. In de weken daarna kwamen er ook meldingen van doodgebeten schapen uit de omgeving van Hijken, Lhee, Dwingeloo en Wapse. Bovendien werd bij Geeuwenbrug een kalf doodgebeten.

"Er moet goed onderzoek worden gedaan naar welk dier hierachter zit", zegt Bruins. "We weten dat er hier een wolf in de omgeving is. Het beste bewijs daarvan is dat het dier langs een basisschool rende in Diever. En ook op camerabeelden zijn al regelmatig wolven gesignaleerd."

Niet alleen wolven, maar ook vossen doden wel eens vee. Het verschil met de wolf is volgens de voorzitter van LTO Noord dat de vos zijn prooi opeet. "Een wolf daarentegen gaat jagen. Wij willen dat onze schapen, koeien en paarden buiten lopen in een afgerasterd stuk land. Maar als de wolf dan gaat jagen, kunnen die dieren niet weg. Dat zorgt niet alleen voor dode dieren, maar ook voor veel stress bij de beesten die het overleven."

Leed bij boeren

Die dode dieren zorgen naast schade voor veel leed bij de boeren. Bruins wil daarom dat de afhandeling van de aanvallen op het vee sneller gaat. "Controleer die doodgebeten dieren nog dezelfde dag en laat ze dan weghalen. Een snelle afhandeling zal al voor veel rust zorgen bij de boeren en voor meer steun voor het faunabeheer."

Liever nog ziet Bruins dat er onderzoek wordt gedaan of de wolf wel in Nederland past. "Want het is lastig je te beschermen tegen dit roofdier. We willen met zijn allen toch ook niet dat er overal hekken van twee meter hoog komen om onze dieren te beschermen? Daarom moeten we kijken of de wolf hier überhaupt past. Past hij hier niet, dan kunnen we hem gaan bejagen of verjagen. Is hij wel welkom, dan moeten we goede afspraken maken over schade en maatregelen die genomen moeten worden."

