Omwonenden vluchtelingenboot roeren zich op info-avond: 'Hij komt recht voor ons huis'

"Ik woon er pal naast", zegt Foppe Mosterman. Hij is naar de informatiebijeenkomst gekomen omdat hij twijfels heeft over het schip en de aangewezen plek. "Ik heb niets tegen de nieuwe buren die ik krijg, maar wel tegen het schip. Van de ene op de andere dag kregen we te horen dat het schip er kwam te liggen. Dat vind ik op zijn zachtst gezegd niet zo netjes."

Enkele tientallen mensen kwamen op de informatiebijeenkomst af. Medewerkers van de gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) waren aanwezig om de vragen te beantwoorden. "Ik kan me goed voorstellen dat mensen het spannend vinden", zegt Jacqueline Engbers namens het COA. "Zoveel nieuwe buren van wie je niet weet waar ze vandaan komen en wat ze doen."

Op karton slapen

"De zorgen zitten vooral in de dagelijkse daginvulling voor de mensen", gaat Engbers verder. "Wat gaan de mensen doen? Waar kunnen ze naartoe? Maar we kijken naar activiteiten en willen samenwerken met organisaties en verenigingen. Wij faciliteren dat."

Eind oktober besloot de gemeente Meppel om 98 vluchtelingen op te vangen en over te nemen van het overvolle AZC in Ter Apel. "Als mensen in nood zijn in dit land en op karton slapen, dan roept het bij mij de vraag op hoe ik zelf behandeld zou willen worden", beargumenteerde burgemeester Korteland de beslissing.

Begrip

De vluchtelingen worden opgevangen op een cruiseschip van honderd meter lang, dat komt te liggen aan de Paradijsweg. De opvang duurt tot 1 april en wat de gemeente betreft is dat ook echt de einddatum.

Hoewel er zorgen waren bij omwonenden, was er ook begrip. Bij Jan Huberts, bijvoorbeeld. Die een hele lijst vragen had meegenomen naar de avond, vooral bezorgd was over het lot van de vluchtelingen. "Ik vind het belangrijk dat iedereen een plekje kan krijgen waar veiligheid en geborgenheid is", zegt hij. "Dat kan op heel veel plekken, maar als Meppel daar een rol in kan spelen vind ik dat helemaal prima."

