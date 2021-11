De Bikbar in Emmen staat te koop... toch?

Afgelopen zomer prijkten er opeens bordjes met 'te koop' op de ruiten van de bekende cafetaria De Bikbar in Emmen. Voor lange tijd zijn die inmiddels alweer lang en breed verwijderd, maar de deuren blijven dicht. Wat is er aan de hand?

Navraag bij de makelaar leert dat het pand niet via hun verkocht is. De huidige eigenaar, Peter Boonstra, heeft besloten de zaak niet meer langs deze weg aan te bieden. Over de motieven van Boonstra valt enkel te gissen.

Aan de telefoon en via WhatsApp laat hij weten dat hij er nog nog niets over kwijt wil, of er op een later tijdstip op terug wil komen. Boonstra heeft zelf in de tussentijd een compleet ander vak op zich genomen: dat van begrafenisondernemer.

Busstation

De Bikbar is een van de bekendste cafetaria's van Emmen. De zaak werd in 1977 gebouwd op het Marktplein, nabij het inmiddels verdwenen busstation. De toenmalige uitbater en eigenaar, Jan Huizing, heeft het bedrijf bijna dertig jaar lang geëxploiteerd. Menig scholier kocht er een snack of frietje voordat die op de bus richting huis sprong. Na verhuur aan derden, verkocht de familie Huizing het pand in 2014 aan Boonstra.

Gemeentegrond

Ook de gemeente, op wiens grond de Bikbar staat, weet niet of het pand op dit moment in de verkoop staat. Niets staat wat dat betreft Boonstra in de weg, laat een woordvoerder weten. "Het pand zou door de eigenaar wel verkocht kunnen worden met het huidige erfpachtcontract. Deze overeenkomst loopt nog tot 2039."

De woordvoerder kan niet aangeven of de gemeente nog specifieke toekomstplannen heeft met de locatie. "Afhankelijk van de situatie op dat moment moet weer beoordeeld worden hoe we verder gaan met deze plek. Er zijn op dit moment in ieder geval geen nieuwe plannen voor dit gebied."

Na het verdwijnen van het busstation ging het Marktplein in 2014 op de schop. "Er is voor nu geen reden om weer een nieuwe visie te maken voor dit gebied."