Grote drukte bij testlocaties GGD Drenthe

Mensen die zonder afspraak een coronatest willen laten afnemen bij een van de Drentse GGD-locaties, kunnen dat niet meer doen in Hoogeveen en Meppel. Alleen in Emmen is nog ruimte.

Maar ook daar geldt volgens de GGD het advies: maak een afspraak. "We vinden het belangrijk om het testen laagdrempelig te houden, maar er is nu een risico dat je niet aan de beurt komt omdat het te druk is", zegt woordvoerder Linda van der Heide. "Het loopt gewoon vol."

Volgens Van der Heide kan de drukte in Hoogeveen en Meppel ook leiden tot 'gevaarlijke situaties'. "We hebben extra verkeersleiders achter de hand", legt ze uit. "Die vragen of je een afspraak hebt. Als je die niet hebt, word je gevraagd om door te rijden naar Emmen of op een ander moment terug te komen mét afspraak."

Extra medewerkers

Om de testdrukte aan te kunnen, is de GGD bezig met het opleiden van een nieuwe groep medewerkers. Ook keren mensen terug, die er eerder hebben gewerkt. Maar die extra medewerkers staan er vandaag of morgen nog niet. "Het is een administratief proces waar je doorheen moet. Dat kost toch een paar dagen."

In Drenthe is het aantal tests de laatste dagen flink toegenomen. "We zaten op zo'n 1.400 tot 1.800 per dag. Gisteren waren dat er al 2.700 en voor vandaag verwachten we nog meer." Of de piek bereikt is, kan Van der Heide nog niet zeggen. "Landelijk zien we ook dat het elke dag toeneemt. Dat hebben we niet eerder zo gezien."

De drukte bij de testlocaties heeft volgens de GGD Drenthe-woordvoerder geen invloed op de snelheid van de uitslag. "Op dit moment kun je de uitslag altijd de volgende dag verwachten."