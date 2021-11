Assenaar (74) moet bijna half miljoen aan hennepgeld terugbetalen

De 74-jarige man uit Assen die onlangs voor hennepteelt is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, moet bijna een half miljoen euro aan de Staat terugbetalen. Dat geld had de man verdiend met de illegale teelt en handel.

De Assenaar werd in januari 2019 opgepakt voor het kweken van hennep in een boerderij in het Groningse Grootegast. Daar werd vanaf juni 2016 gekweekt, waarbij de stroom buiten de meter om werd getapt. Toen de politie binnenviel lag er 23 kilo geoogste hennep. Niet alleen de Assenaar werd aangehouden, maar onder meer ook de bewoners van de boerderij en zijn dochter in Foxhol.

De Assenaar had een growshop en hij kweekte hennep in zijn woning in de wijk Lariks. De rechtbank rekende het de man zwaar aan dat hij alleen voor het geld handelde. Bij hem vonden de agenten ook een pistool. Kwalijk, vond de rechter, omdat de Assenaar ooit is veroordeeld voor het doden van iemand.

De overige verdachten in de zaak kregen celstraffen tot 180 dagen en werkstraffen tot 180 uur opgelegd.

