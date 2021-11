Mogelijk toch meer Gronings gas voor vullen gasopslag Langelo

Dat schrijft demissionair minister Stef Blok (VVD) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer, meldt RTV Noord.

De gasopslag bij Langelo - en in de toekomst mogelijk ook de gasopslag in Grijpskerk - zouden deze winter eigenlijk worden gevuld met buitenlands gas. Maar door een vertraagde oplevering van een stikstoffabriek bij Zuidbroek, die eigenlijk in april al open zou gaan, gaat dat niet lukken. In de stikstoffabriek wordt stikstof aan het buitenlandse gas toegevoegd, waardoor het in Nederland geschikt is om op te koken en er onze huizen mee te verwarmen. Het gat dat door de vertraagde opening van de fabriek ontstaat, moet naar alle waarschijnlijkheid overbrugd worden met extra winning in Groningen.

Leveringszekerheid

"Het vullen van de gasopslag Norg is van belang om de leveringszekerheid in het volgende gasjaar 2022-2023 te kunnen borgen", schrijft Blok aan de Kamer. "Het vullen van de gasopslag Grijpskerk is van belang om het Groningenveld op zo kort mogelijke termijn volledig en definitief te sluiten. Zodra ik alle factoren die het winningsniveau beïnvloeden in beeld heb, zal ik een afweging maken of ik een verhoging van het winningsniveau in het huidige gasjaar nodig acht en zo ja, in welke mate."

Feit is dat Gasunie heeft gemeld dat ten aanzien van het winningsniveau in het huidige gasjaar (dat duurt tot oktober 2022) 'vermoedelijk een verhoging nodig is', schrijft de minister aan de Tweede Kamer. "Die stap zet ik echter alleen als het echt niet anders kan en een dergelijk besluit neem ik niet zonder de risico's in kaart te brengen."

Duidelijkheid over enkele maanden

De NAM in Assen heeft in het winningsplan overigens sowieso de mogelijkheid om iets meer te winnen dan afgesproken. Dat kan bijvoorbeeld als de leveringszekerheid in het geding komt of we met een extreem koude winter te maken krijgen. In het afgelopen jaar was die extra productie niet nodig. De Gasunie weet waarschijnlijk pas over enkele maanden of er inderdaad meer gaswinning uit Groningen nodig is.

