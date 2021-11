PAC wil dat Coevorden Drentse plaatsnamen op de borden zet

Het enige tweetalige bord in Coevorden staat in Hesseln (Rechten: ZO!34 / Wiebe Veenstra)

De plaatsnamen in de gemeente Coevorden moeten ook in het Drents op de borden. Tenminste, dat wil de partij PAC, het Progressief Akkoord Coevorden. De Drentse plaatsnaam moet dan samen met de Nederlandse naam op de borden komen.

Het kan ook makkelijk, denkt PAC, want er is al geld voor opzij gezet. Het wachten is alleen op de dorpen die een aanvraag doen. En dat gebeurt maar mondjesmaat, stelt Jerry Stoker van PAC. Wethouder Huizing heeft nu beloofd de dorpen nog eens langs te gaan om ze nog eens op de mogelijkheid te wijzen. "Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we zomaar een bord ophangen waar niemand op zit te wachten", vertelt Stoker. "Maar we willen het wel aanbieden aan de dorpen."

Hesseln

Alleen Oosterhesselen heeft in de gemeente Coevorden tot nu toe zo'n 'tweetalig' bord. "Drents is onderdeel van het Nedersaksische, dat inmiddels een erkende taal is. Hoe mooi is het om vanuit dat oogpunt en vanuit cultuurhistorisch perspectief te laten zien waar je vandaan komt. Zo'n bord met een Drentse benaming is daar een mooi voorbeeld van", zegt Stoker tegen streekomroep ZO!34.

Nu de wethouder de dorpen weer zelf gaat vragen of ze een nieuw bord willen, houdt PAC een motie die eerder werd ingediend waarschijnlijk op zak.