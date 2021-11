Treant-ziekenhuizen schrappen operaties om corona-drukte

"De piek is hoger dan vorig jaar en de snelheid waarmee die piek komt is ook heel hard", zegt bestuursvoorzitter Pauline Nelissen van Treant.

Treant heeft met bijna 50 coronabedden een groot aandeel in de coronazorg in Noord-Nederland. Deze week komen er 8 coronabedden op de IC.

Rek is eruit

"Vorige week konden we dingen nog rekken op de operatiekamers en de planbare zorg in stand houden. Eind van de week en in het weekend kregen we keihard opdracht per direct af te schalen voor alle planbare zorg. Alle prognoses worden constant ingehaald of ontkracht. We worden hier en daar nog steeds verrast. Ook al zagen we veel aankomen, omdat we in het griepseizoen zitten. Maar de snelheid van de piek hadden we niet in beeld."

Treant heeft geleerd van de vorige coronagolven. Daardoor was snel duidelijk wat er moest gebeuren: alle vier de operatiekamers van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal dicht, en twee in het Hoogeveense Bethesda. De mensen die daar werken wordt gevraagd om te helpen op covid-afdeling in Emmen.

"We hebben geleerd dat het aan- en uittrekken van pakken voor verpleging en operaties tijd kost. Intensieve zorg ook. Dat maakt dat we meer mensen nodig hebben dan de normale roosters. Dus ja, de mensen van wie dan eigen werk wegvalt wordt gevraagd om te helpen. Echt iedereen wordt gevraagd een steentje bij te dragen."

Blijft spannend, zelfs somber

Nelissen is niet optimistisch over de beschikbare zorgcapaciteit. "We zien wel dat als de maatschappij blijft doen wat we nu doen, het er bar en boos uitziet. Ik vraag me af wat de overheid vrijdag gaat doen. Vaccinatiebeleid is heel belangrijk en ook afstand houden is belangrijk. Als we dat nou allemaal doen zou dat helpen."

Al met al stemt het beeld de bestuursvoorzitter somber. "Omdat ik mij afvraag of de maatschappij het nog kan dragen. En een ander somber beeld: onze medewerkers zijn al uitgeput en er wordt opnieuw veel inspanning en kracht van ze gevraagd", zegt Nelissen. De uitputting was er al onder het personeel, met een hoog ziekteverzuim, dus Nelissen denkt dat de organisatie toch minder aankan.

Kippenvel

Inmiddels worden er dus operaties uitgesteld, en mensen afgebeld. Nelissen: "Ik krijg er kippenvel van. De reacties variëren van heel boos naar ongerust en bezorgd om wat uitstel van een behandeling met je doet. En we horen tegelijk ook vaak begrip. We doen wat we kunnen, dat is het verhaal. Wat geen enkele professional wil is een patiënt bellen dat de behandeling niet doorgaat. Dat is bijna het ergste wat je kunt doen."

WZA: 'Ingrijpende maatregel'

In het Wilhelmina Ziekenhuis Assen wordt de helft van het aantal operatiekamers ingericht voor coronapatiënten. "Het is een ingrijpende maatregel", zegt bestuursvoorzitter Paul van der Wijk. "Maar ik weet niet of dit genoeg is wanneer we kijken naar het stijgende aantal coronaopnames. We zullen alle coronazorg goed moeten spreiden over ziekenhuizen, huisartsen en verzorgingstehuizen."

Van der Wijk vreest dat de huidige coronamaatregelen ook niet voldoende zijn om het aantal ziekenhuisopnames te verlagen. "We staan aan het begin van de winter. Ik hoop in ieder geval dat de huidige maatregelen genoeg zijn tegen de griep, die ook rondgaat. Maar het is een optelsom en dat maakt het allemaal spannend."

Personeel punt van zorg

"Daarnaast is ook het personeel een punt van zorg. We hebben best een hoog ziekteverzuim. Door het stijgende aantal coronapatiënten zal het personeel meer diensten moeten doen. Ik hoop dat ze dat volhouden. Maar ik zie al werknemers omvallen en dat doet pijn."

Vorig jaar konden in het WZA alle spoedeisende en semi-spoedeisende operaties doorgaan. Dat lukt nu ook nog. Maar volgens de bestuursvoorzitter gaat het ziekenhuis langs het randje. "Wanneer de coronazorg nog verder moeten opschalen, dan is dat straks maar de vraag of dat dan nog lukt. Ik vrees daarvoor, maar we gaan ons stinkende best doen om dat te voorkomen.

Schaarste in Noordelijke ziekenhuizen

In de noordelijke ziekenhuizen wordt de reguliere zorg afgeschaald en meer ruimte gecreëerd voor coronapatiënten. "We proberen alle operaties die binnen zes weken moeten worden opgevoerd omdat er anders blijvend letsel ontstaat, nog uit te voeren", zegt woordvoerder Hennie Hoogeveen van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN). "Maar de situatie is zorgelijk. Dat komt mede doordat er een schaarste aan personeel is."

Op dit moment liggen er in het Noorden zeven patiënten van buiten de regio. Of daar op korte termijn ook coronapatiënten vanuit Limburg bij komen, is de vraag. In Limburg hebben de ziekenhuizen aangegeven geen coronapatiënten meer te kunnen opvangen. "De verspreiding van coronapatiënten over ziekenhuizen wordt gecoördineerd door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Waar plek is, daar gaan ze naartoe. Maar wij hebben onze bedden hier ook nodig voor onze eigen coronapatiënten."

