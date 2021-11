Herenboeren Assen jarig: 'Hectisch, maar wat een mooi jaar'

"Het was hectisch, maar oh wat een mooi jaar." Herenboer-boer Henk Boer kan z'n geluk niet op. Een jaar geleden begon hij als bedrijfsleider op de Hof van Rhee, een duurzame landbouwcoöperatie van de Herenboeren van Assen. Zijn jongensdroom om ooit nog eens boer te worden is op late leeftijd toch nog uitgekomen, na een lange carrière in het sanitair bij Villeroy & Boch in Roden. '"Ja man, dit is echt heel wat anders, maar heerlijk. Ik ben elke dag buiten."

Genoeg van het veld

Henk Boer heeft de dagelijkse leiding over de Hof, en is dagelijks op het veld te vinden. Hij snuift de hele dag gezonde buitenlucht op, geniet van de dieren om hem heen, en is ondertussen ook aardig wat kilo's afgevallen. Na wat opstartproblemen, zoals een boete voor ongeoorloofd gras scheuren in november vorig jaar, draait het als een tierelier bij de Herenboeren van Assen. "Wekelijks komt er genoeg van het veld om 500 monden te voeden. Da's prachtig."

Ook bestuurslid Nico Vanderveen is lyrisch over hoe het duurzame landbouwproject op 20 hectare grond bij het dorpje Rhee na een jaar al draait. "Het gaat als een speer, en als het gaat om verse producten hier van het land, dan is het echt voldoende wat we oogsten."

Opgehokt in kipcaravan

De kleinschalige coöperatieve boerderij is eigendom van 240 huishoudens, met in totaal vijfhonderd gezinsleden die voldoende vers eten op het bord moeten krijgen. Ze betalen wekelijks 12 euro per gezinslid voor alle verse producten van het land. Tientallen soorten groentes komen er van de Hof, zowel van de akker als uit de tunnelkas, de boomgaard levert vanaf volgend jaar fruit op, en sinds kort grazen er brandrode runderen die voor vlees op het bord zorgen.

En sinds enkele weken is de boomgaard het domein van zo'n 250 leghennen en een koppeltje hanen. "Maar ze zitten nu opgehokt in onze kipcaravan, als gevolg van de vogelgriep in ons land. Best wel jammer, maar het is niet anders", zegt coöperatieboer Boer. "Zodra ik de deur opentrek, willen de dames eruit. Maar ze zullen hier nog wel een tijdje moeten zitten." Het allereerste treetje met eieren is in elk geval een feit. "Vanmorgen van de band gerold, en van de meeste eieren kun je wel zien dat het eerste leg is."

(verhaal gaat verder onder de foto)

De kippen op de Hof van Rhee zitten opgehokt in hun kipcaravan vanwege de vogelgriep (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Varkens moeten er nog komen, daar wordt nog aan gewerkt. Net als een kruidentuin, en een werkschuur achterop de Hof, met kantine, kantoorruimte en toiletten. "We zijn druk aan het bouwen. Een deel staat er al, en er komt nog een educatieve ruimte naast. Want er is ook al belangstelling van scholen", zegt bestuurslid Nico Vanderveen.

In opspraak

Een jaar geleden kwamen de Herenboeren direct al in opspraak. Zodra de spitfrees in november de grond inging om de boomgaard aan te leggen, lag er al een klacht bij de gemeente Assen. Ze hadden per 1 november de pacht gekregen over het land, waar eerst andere boeren op zaten. En daarbij waren ze wat al te voortvarend aan de slag gegaan. Ze hadden de wettelijke regels overtreden, want grasland in november scheuren mag helemaal niet. Een hoop commotie was het gevolg, en er kwam een boete.

Voor bedrijfsleider Henk Boer best wel een vervelende gebeurtenis, zo in de opstartfase, moet hij een jaar later toegeven. Maar wat geweest is geweest, het was een wijze les, en regels waar de agrarische tak mee te maken heeft zijn niet altijd even logisch, zo vat bestuurslid Vanderveen de affaire samen.

(verhaal gaat verder onder de video over Herenboeren Assen)

Volop werk te doen

Maar beide mannen zijn 'al het gedoe' allang weer kwijt. "We richten ons op vandaag en de toekomst. Die boete en de nasleep ervan, dat ligt inmiddels bij Herenboeren Nederland, voor ons is het wel klaar. Wij zijn nog druk met onze herenboerderij, om die helemaal klaar te krijgen zoals we gepland hebben", zegt Henk Boer. "D'r is nog volop werk te doen."

Ondertussen showt Henk Boer vol trots de nieuwe aanplant in de tunnelkas, met jonge plantjes sla, rucola, winterpostelein en snijbiet. Die staan er allemaal keurig bij, maar niet dankzij schoffelwerk van de Herenboer-boer zelf. "Nee, schoffelen doe ik niet, dat regelt onze speciale commissie Help de Boer. Die zorgt voor vrijwilligers", lacht hij.

In elk geval doet de tunnelkas z'n werk goed, zo vertelt Boer. Afgelopen seizoen kwamen er al aubergines, komkommers, paprika's en tomaten uit. "Maar het is handig om deze kas te hebben, zo kun je mooi het teeltseizoen vergroten", besluit Boer.

Of Nico Vanderveen als coöperatie- en bestuurslid ook zelf regelmatig de handen uit de mouwen steekt op het veld, of in de tunnelkas? "Nee, eerlijk gezegd niet, ik heb het vooral druk met de penningen. Maar vroeger heb ik hier als kleine jongen regelmatig de boeren geholpen. Ik ben hier opgegroeid op de Picardt Hoeve, die ligt hier tegenover. Voor mij is het ook een stukje nostalgie om hier regelmatig in Rhee terug te zijn."

De tunnelkas met sla, rucola, winterpostelein en snijbiet (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Lees ook: