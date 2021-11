Sonja Rixtum-Kort breekt met Drentse PVV: 'Voel mij niet meer op plaats in fractie'

Het geeft de politica - die sinds 2015 namens de PVV in Provinciale Staten zit - een dubbel gevoel. "Ik heb aan de partij te danken dat ik in de politiek ben beland. Ik heb zeven jaar lang namens hen de rol van volksvertegenwoordiger op me mogen nemen. Daar ben ik ze zeer dankbaar voor."

Tunnelvisie

Toch voelt ze zich naar eigen zeggen niet meer 'prettig' bij de PVV. Ze loopt vooral aan tegen het soms te rechtlijnige karakter van de partij. "Een tunnelvisie wil ik het niet noemen, dat is te zwaar. Maar ik zou me in sommige zaken flexibeler willen opstellen dan zij."

Als voorbeeld noemt ze de wijze waarop zaken beslist worden. Zoals de wijze waarop zij, haar man Edwin Rixtum en Tom Kuilder vorige maand te horen kregen dat zij worden uitgesloten van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De drie vormen samen de PVV-fractie in de Emmer gemeenteraad.

'Rechtsextremistisch'

De provinciale PVV-fractie vond dat er zich te veel 'betreurenswaardige zaken' hadden voorgedaan. Bijvoorbeeld de veroordeling van Kuilder voor stalking en diens retweeten van rechtsextremistische getinte berichten op Twitter.

Ook de eind 2019 opgestapte Martijn Storm kwam voor de rechter vanwege het doen van een valse aangifte. Voor hem kwam Rixtum-Kort in de plaats. Om onder meer die redenen is gekozen om met een verse ploeg de verkiezingen aan te gaan.

'Of je wilt of niet'

Volgens Rixtum-Kort kregen de drie na de zomervakantie al te horen dat de Statenfractie een wisseling van de wacht wenste in Emmen. "Wij meenden dat we hierover nog het gesprek zouden aangaan. Maar we kregen het als mededeling gepresenteerd. Dit gaan we doen. Wat jullie willen: daar doen we niets mee. Je stopt, of je wilt of niet."

Eigenlijk voelt ze zich sinds anderhalf jaar steeds minder op haar plek bij de PVV. "Dat begon al toen ik begin 2020 ook zitting nam in de Emmer gemeenteraad. Nico (Uppelschoten, de provinciale fractievoorzitter, red.) gaf toen al aan dat hij het niet kies vond dat je als echtpaar in de raad gaat zitten. En dat ik ook nog eens in de Statenfractie zat. Maar dat mag gewoon."

De Emmer PVV-fractie met Tom Kuilder, Edwin Rixtum en Sonja Rixtum (vlnr) (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Buitenspel

Sindsdien bekoelde de verhouding tussen Rixtum-Kort en haar fractiegenoten steeds meer. Ze merkte het onder meer aan de terugloop van het aantal onderwerpen dat zij mocht verdedigen namens de partij. "Voor mijn gevoel kwam ik steeds meer buitenspel te staan. Ik raakte minder tevreden over mijn rol. Na de mededeling dat wij in Emmen moesten stoppen, ben ik toch eens gaan nadenken."

Rixtum en Kuilder

Dat leidde tot de oprichting van STIP, waarvoor ze haar huidige zetel in de Staten meeneemt. "In eerste instantie zal ik vooral een PVV-achtig geluid laten horen. Wellicht PVV-light." Een verkiezingsprogramma heeft ze nog niet, bekent ze.

Haar man Edwin en Tom Kuilder zullen in ieder geval geen deel gaan uitmaken van STIP. Beiden zoeken het na deze raadsperiode voorlopig buiten de politiek. Maar de deur staat voor hen altijd op een kier, voegt ze eraan toe.

De politica heeft nog minder dan een half jaar om haar partij als politiek merk in de markt te zetten. Dat is kort dag, erkent ze. Ze hoopt straks met een kieslijst op te proppen te komen met zes tot zeven andere namen. "Samen met deze gelijkgestemden wil ik nog sleutelen aan onze boodschap."

Geen rancune

Rixtum-Kort heeft zin in het vervolg van haar politieke carriere. Maar toch. Het 'ontslag' in Emmen en vertrekken met behoud van een zetel. Is er toch geen sprake van enige rancune richting haar oude partij? Rixtum-Kort wil daar niet aan. "Ik ga niemand een mes in de rug steken. Uiteindelijk moeten we ook met elkaar verder."

Edwin Rixtum en Kuilder zitten de rit uit in de Emmer gemeenteraad.