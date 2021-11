Corona in Drenthe: 255 positieve testuitslagen, 2 ziekenhuisopnames

In Drenthe zijn het afgelopen etmaal 255 mensen positief getest op een coronabesmetting. Dat meldt het RIVM, op basis van het aantal testen tot tien uur vanmorgen. Gisteren werden er 260 besmettingen geregistreerd. Dat was het hoogste aantal sinds januari van dit jaar.

Het hoogste aantal besmettingen was in Emmen (82). Van 5 positief geteste mensen is de woonplaats niet bekend.

Er 2 twee Drenten in het ziekenhuis opgenomen met covid-19. Ze komen uit de gemeenten Hoogeveen en Coevorden. In de Drentse ziekenhuizen lagen vanochtend 29 coronapatiënten, van wie 8 op de intensive care. Het Regionaal Overleg Acute Zorg benadrukt dat die aantallen per uur kunnen veranderen.

(Tekst gaat verder onder de tabel)

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 09-11-2021)

Gemeente Postitieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1803 (+9) 8 21 Assen 5026 (+30) 74 15 Borger-Odoorn 2021 (+11) 35 16 Coevorden 3759 (+13) 63 (+1) 32 Emmen 11.572 (+82) 196 85 Hoogeveen 6022 (+26) 86 (+1) 42 Meppel 3012 (+24) 35 32 Midden-Drenthe 2575 (+17) 41 32 Noordenveld 2272 (+3) 35 26 Tynaarlo 2158 (+10) 26 25 Westerveld 1349 (+15) 19 22 De Wolden 2599 (+10) 39 26 Onbekend 102 (+5) 0 0

Landelijke cijfers

Het aantal positieve coronatests is voor de vierde dag op rij boven de 11.000 uitgekomen. Tussen gisterochtend en vanochtend kreeg RIVM 11.352 nieuwe meldingen. Dat is boven het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. Het gemiddelde stijgt al weken.

De afgelopen week zijn er bijna 77.000 positieve testen bij het RIVM gemeld, een stijging van 45 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Het aantal afgenomen testen steeg in een vergelijkbaar tempo, naar 418.000 in een week tijd.

Veel besmettingen bij jongeren

De stijging van het aantal positieve testen is te zien in alle leeftijdsgroepen. De groep met de meeste besmettingen is momenteel de 10- tot 14-jarigen. De groepen boven de 45 jaar zitten op het landelijk gemiddelde of eronder, terwijl de leeftijdsgroepen daaronder juist een bovengemiddeld hoge besmettingsgraad laten zien.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 29. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dat soms pas na een tijdje doorgegeven. Maandag werden 22 overlijdens geregistreerd.

