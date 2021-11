Raad van State schiet met scherp op woningplan Wijster

De Raad van State legde de gemeente Midden-Drenthe vandaag tijdens een spoedzaak over een woningbouwplan in Wijster flink over de knie. Zo kon de gemeente niet goed uitleggen waarom zoveel behoefte is aan vijf woningen langs de Boerkoelweg.

Dat terwijl er in de gemeente plannen zijn voor anderhalf keer zoveel woningen dan waar behoefte aan zou zijn. Rechter en staatsraad Rosa Uylenburg stelde vast dat uit het gemeentelijke woonplan duidelijk blijkt dat er in Midden-Drenthe tot 2025 slechts vraag is naar woningen voor maximaal veertig huishoudens.

'Gemeente heeft wat uit te leggen'

Maar uit alle gemeentelijke bouwplannen blijkt dat er nu al 65 woningen in aanbouw zijn, of waar concrete bouwplannen voor zijn. "Dat zijn harde cijfers, dan bouw je toch voor leegstand, of zie ik dat verkeerd? Ik denk dat de gemeente nog wel wat uit te leggen heeft", aldus Uylenburg.

De initiatiefnemer van de vijf woningen langs de Boerkoelweg, die er vlak naast woont, zei dat er wel degelijk grote behoefte is aan woningen in Wijster. "Vooral jongeren uit het dorp hebben grote belangstelling. En daar zijn de woningen ook voor bedoeld", zei hij. "Waar blijkt dat dan uit", vroeg de staatsraad. "Wij hebben de namen van de belangstellenden op een lijstje aan de gemeente overhandigd", aldus de man uit Wijster.

Niet openbaar

De woordvoerder van de buren, die het bouwplan in de huidige vorm niet ziet zitten, zei dat dergelijke lijstjes niet openbaar zijn en moeilijk te controleren. Verder lijkt de manier waarop de woningen in de buurt passen niet goed geregeld in het bestemmingsplan. En dat is juist, met veel groen en bomen, precies wat de buren willen.

Volgens de raadsman van Midden-Drenthe komt het op dat onderdeel wel goed. Maar hoe en wat, bleef onbekend. Tegenstanders vonden bovendien dat de parkeerplaatsen niet goed geregeld zijn. Als mensen meerdere auto's hebben, of als bezoek komt, zou dat tot parkeerproblemen leiden. Volgens de gemeente en ontwikkelaar zijn er in de Boerkoelweg en andere omliggende straten nog voldoende parkeerplaatsen.

Reparatie

Verder lijkt de gemeente een paar vormfouten te hebben gemaakt. Zo was er geen verplicht vooroverleg met de provincie over het bouwplan en zou de initiatiefnemer alleen met andere buren over zijn plan hebben gepraat en niet met de buurfamilie die nu bezwaar maakt.

Volgens de initiatiefnemer is er wel degelijk met alle buren overlegd, ook met tegenstanders. De raadsman van Midden-Drenthe vroeg aan het eind van de rechtszaak aan staatsraad Uylenburg of ze zo nodig de gemeente de kans wil geven om fouten in het plan te repareren. De staatsraad doet over enkele weken uitspraak.