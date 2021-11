BIJ12: 'Deskundige binnen paar uur aanwezig voor DNA-onderzoek wolf'

Het duurt vrijwel nooit te lang voordat een deskundige bij een doodgebeten dier is. Dat stelt BIJ12, waar de meldingen van doodgebeten dieren binnenkomen. Over het algemeen is een deskundige binnen een paar uur aanwezig, maar in ieder geval binnen 24 uur na de melding, zo schetst BIJ12. En dat is ook in de weekenden, zegt een woordvoerder.

LTO Noord deed een oproep om de onderzoeken naar dode dieren sneller uit te voeren. Nu duurt het nog 'veel te lang' voordat duidelijk wordt of een dier is doodgebeten door een wolf of niet, vindt de organisatie. BIJ12, het bureau dat voor provincies onder meer wolvenschade regelt, bestrijdt dat.

Uit het gebied

Een deskundige neemt DNA af van de beetwond bij bijvoorbeeld een schaap. Daarmee kan de Wageningen Universiteit vaststellen of het dier slachtoffer is van een wolf. Zo'n deskundige komt uit het gebied waar de melding gedaan is, zodat het geen uren rijden is.

Heel af en toe lukt het volgens BIJ12 niet om binnen een dag een deskundige langs te sturen, maar dat is volgens een woordvoerder 'echt een uitzondering'. In dat enkele geval wordt geadviseerd om het dier af te schermen en niet aan te raken of te verplaatsen. Dat is trouwens ook het advies als het regent. Een dood dier hoeft dus niet langer dan een dag open en bloot in een weiland te liggen.

Maandelijks naar het lab

Vervolgens duurt het nog wel een tijd voordat zeker is dat het om een wolf gaat. Alle DNA-monsters die BIJ12 heeft verzameld worden geanalyseerd in een lab. Dit gebeurt eenmaal per maand. Dat is zo afgesproken met de provincies, anders wordt het te duur. De resultaten van het lab maakt BIJ12 maandelijks bekend.

Daarna duurt het nog eens tien weken voordat ook de schade vergoed wordt, als inderdaad blijkt dat het om een wolf gaat. Al met al zitten er tussen de melding van een dood dier tot aan de schadevergoeding maximaal veertien weken.

