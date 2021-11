Waar kun je Sinterklaas dit jaar verwelkomen in Drenthe?

De aankomst van de Sint in Assen in 2018 (Rechten: ANP)

Komend weekend komt Sinterklaas weer aan in Nederland. Hij komt niet alleen aan op televisie, maar ook verschillende plekken in Drenthe verwelkomen de goedheiligman. Assen heeft al aangegeven om geen intocht te houden voor de Sint, toch laat hij wel zijn gezicht zien in de provinciehoofdstad.

Niet alle gemeenten hebben een intocht of organiseren iets voor Sinterklaas. Waarom sommige intochten wel doorgaan en waarom sommige niet, heeft te maken met de geldende coronamaatregelen en de keuzes van de organisatoren. Op sommige plekken is geen coronatoegangsbewijs nodig en kiezen ze veelal voor het doorgaan van de intocht. Op andere plekken wordt de Sint verwelkomd op afgesloten plekken en hebben mensen een QR-code nodig.

Het coronatoegangsbewijs is een van de redenen dat enkele organisaties ervoor kiezen om geen intocht of ontmoeting te houden. Is onze lijst incompleet? Mail naar redactie@rtvdrenthe.nl.

Aa en Hunze

- In Rolde is de Sint te bezoeken in een heuse drive-through. Op de Kruising Zuides / Grote Brink zit Sinterklaas op 20 november vanaf 13.30 uur klaar.

- Sinterklaas komt zaterdag 20 november om 10.00 uur aan in Annen. De route start vanaf de Spijkerboorsdijk.

- De intocht in Gieten gaat dit jaar niet door.

Assen

- In Assen is er geen intocht van Sinterklaas, maar om de kinderen toch de goedheiligman te laten begroeten is hij zaterdag 13 november wel in Gouveneurstuin en in Marsdijk te vinden.

Borger-Odoorn

- Op 20 november toert de Sint door Odoorn. Hij komt onder andere bij speelplaats Sleedoorn, grasveld Langhieten, speelplaats Blauwgras en speelplaats de Weiert. De tocht begint om 10.00 uur.

- In Borger komt de goedheiligman ook aan op 20 november.

Coevorden

- Op zaterdag 13 november om 14.00 uur komt Sinterklaas aan in de haven van Coevorden

- Sinterklaas komt op 20 november aan in Oosterhesselen.

- De intocht van Sinterklaas in Dalen is dit jaar op zaterdag 20 november vanaf 9.30 uur. Hij houdt een intocht door het dorp.

- Op zaterdag 20 november komt Sinterklaas om 10.30 uur aan in Zwinderen.

Emmen

- In Emmen gaat de Sint op 13 november vanaf 12.00 uur beginnen op de Noordbargerstraat en hoopt even later in het centrum van Emmen aan te komen.

- Ook op zaterdag 13 november maakt de goedheiligman zijn ronde door Emmer-Compascuum. De intocht begint om 13.00 uur en gaat onder andere langs Runde NZ, Spoel, Creel, Hoofdkanaal en Runde ZZ.

- Er zijn geen details bekend over de intocht in Nieuw-Amsterdam. In oktober gaf de organisatie aan wel een intocht te willen houden.

- Op zondag 14 november maakt de Sint een vanaf 13.00 uur rondtocht door Klazienaveen.

- Op Erica komt de Sint op 20 november aan. Details over de optocht zijn nog niet bekend.

- Op 20 november van 17.00 uur tot 18.00 uur doet de Sint een rondrit door Schoonebeek.

Hoogeveen

- De binnenstad van Hoogeveen verwelkomt op 13 november om 13.30 uur Sinterklaas.

- Op 20 november doet de goedheiligman vanaf 12.45 uur een rondje door de wijk Krakeel in Hoogeveen. Vanaf 14.00 uur is er een 'doorstroom-meet-en-greet'.

- Ook brengt de Sint nog een openbaar bezoek aan Elim. Op 27 november is daar de intocht van de goedheiligman.

- In Noordscheschut is op 20 november geen intocht, maar een optocht. Details worden nog bekendgemaakt.

Meppel

- Op 13 november komt Sinterklaas aan in het centrum van Meppel.

- Op 20 november bezoekt de goedheiligman Nijeveen. Hij houdt dan een rondrit in een koets door het dorp.

Midden-Drenthe

- Sinterklaas is dit jaar in Beilen niet te begroeten in de haven, maar kinderen kunnen hem op 13 november wel ontmoeten op een geheime plek.

- In Hooghalen komt de goedheiligman aan op 20 november om 13.00 uur. Locatie: Dorpshuis 't Haoler Hoes.

- In Bovensmilde komt de Sint op 27 november langs in MFA De Spil om 14.00 uur.

- De kinderen van Westerbork moeten via een speurtocht op zoek naar Sinterklaas. Dat kan op 20 november, vanaf het Badhuisplein.

Noordenveld

- Op 13 november komt Sinterklaas rond 13.30 uur aan op de Albertsbaan in Roden.

- De Sint is op 20 november om 13.30 uur op de parkeerplaats van gymzaal Veenhuizen.

- In Norg is de sinterklaasoptocht op 20 november bij MFA De Brinkhof.

- In Peize maakt de goedheiligman op 20 november vanaf 15.00 uur zijn ronde door het dorp.

Tynaarlo

- Op 13 november bezoekt de Sint Vries. Vanaf 14.30 uur maakt de goedheiligman een rondrit door het dorp, beginnend in De Fledders. Er wordt geprobeerd om bij iedereen dichtbij te komen.

- Om 13.30 uur op 13 november gaat de goedheiligman een grote ronde doen door Eelde-Paterswolde. De ronde begint over de Esweg naar Groote Veen en eindigt op de hoek Esweg/Hoofdweg. De ronde eindigt om ongeveer 16.15 uur.

- In Zuidlaren komt de goedheiligman op 13 november om 14.00 uur aan in het centrum.

- Yde de Punt laat de Sint langs verschillende buurtverenigingen gaan op 27 november.

Westerveld

- In Diever komt Sinterklaas op 20 november om 14.00 uur aan. Hoe het programma er precies uit gaat zien is nog niet bekend, maar het is volgens de organisatie in aangepaste vorm.

- Dwingeloo verwelkomt Sinterklaas ook op zaterdag 20 november. Hoe het programma eruit ziet, is nog onbekend.

- Op 20 november komt de Sint weer naar Havelte. Ook in Havelte geen intocht, maar een optocht. Starttijd: 16.30 uur.

De Wolden

- Op zaterdag 13 november gaat de Sint van Oosteinde naar Ruinerwold. Om 14.00 uur is hij in Oosteinde, om 14.30 uur in Ruinerwold.

- In Zuidwolde komt Sinterklaas op 20 november aan.

- Op 20 november om 13.00 uur start er een optocht bij het Hof van Koekange. Volgens de organisatie is er een kleine optocht door Koekange.

