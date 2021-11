'Man uit Hoogeveen zette prijs op hoofd vermoorde Zwollenaar'

Dat meldt RTV Oost vandaag. Voor de moord zit mogelijk de verkeerde persoon vast. Henk Wolters zat in het criminele circuit. Hij was nog niet zo gek lang vrij uit voorarrest en moest wachten op zijn strafproces. In het onderzoek met codenaam Macan was aangetoond door de politie dat Wolters zich bezig hield met drugs- en wapenhandel. De rechtszaak tegen hem is komen te vervallen, omdat hij geliquideerd werd. Maar wie heeft dat gedaan? Bekend is dat Wolters meerdere vijanden had. Volgens advocaat Kuijpers van de huidige verdachte "wel 30 of 40".

Dit jaar werd een Zwollenaar, bijgenaamd De Gier, voor de moord aangehouden. De Gier heeft in het verleden veel zaken gedaan met Wolters, en ze waren zelfs bevriend. Eind 2017, begin 2018, is er een akkefietje tussen de twee. Wolters zou geld en drugs hebben gestolen van De Gier. Daar zijn geluidsopnames van, opgenomen in onderzoek Macan. Het huis van Wolters was volgepropt met microfoons.

Aanhouding

Tijdens het voorarrest van Wolters voor het onderzoek Macan, heeft hij ook nog laten weten bij de politie een boekje open te gaan doen over De Gier. De Gier werd aangehouden voor de moord, omdat zijn sporen op delen van een wapen zaten dat werd gevonden in een Zwols bosperceel. Het machinepistool was samen met een heel arsenaal aan andere wapens in tonnen onder de grond verstopt. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bleek dat delen van het machinepistool waren gebruikt om Henk Wolters van het leven te beroven.

Maar er zijn twijfels of deze De Gier wel verantwoordelijk is voor de moord. RTV Oost zocht uit welk bewijs belastend en ontlastend is voor De Gier. Daaruit blijkt onder andere dat een man uit Hoogeveen een prijs op het hoofd van Wolters heeft gezet.

De rechtbank heeft de bewijzen ook naast elkaar gelegd en gekeken of er nog voldoende redenen waren om De Gier langer in voorarrest te houden voor de moord. Het oordeel luidde: "Nee, we kunnen geen voorschot nemen op het uiteindelijke vonnis." De Gier blijft wel achter de tralies, maar dat is voor de vermeende betrokkenheid bij het gigantische wapenarsenaal. Veel van de wapens bevatten zijn sporen. Het eindproces tegen De Gier dient in april.

Wat de rol van de Hoogeveener is moet later duidelijk worden.